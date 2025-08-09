Бедствено положение в пет селища в община Сунгурларе

Грабеж пред клон на банка в София

Б едствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево, за неопределено време, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Заповедта е на кмета на общината Димитър Гавазов. В нея се указва физическите и юридическите лица да съдействат и да оказват помощ в съответствие с възможностите си. При необходимост ще бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

За ръководител на операциите е определен старши комисар Николай Николаев, директор на противопожарната служба в Бургас.

Припомняме, че голям пожар гори край Сунгурларе. Огънят, избухнал около 22:00 часа в петък, се разрасна и достигна до Стара планина. Пожарът е върхов и вече наближава до селата Славянци и Скала.

На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа. В борбата с огъня се включи и военен хеликоптер, като се очаква и пристигането на втори, предава NOVA.

40 души от дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе.

Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов.

Две винарни в района на пожара са спасени от пламъците.

По думите му пламъците са обхванали площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава.

Кметът е свикал кризисния щаб и се взимат решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра.