Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

По периферията на пожара през цялата нощ дежуриха огнеборци

Обновена преди 6 минути / 11 август 2025, 06:35
Н ад 10 хиляди декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе.

Екипи от България, Швеция и Съединените щати работят съвместно по потушаването на пламъците.

По периферията на пожара през цялата нощ дежуриха огнеборци. Бедственото положение в района остава в сила.

Общо 204 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

При пожар в апартамент в столичния ж.к. „Дружба“ е загинала жена на 67 години. 

Вчера в пожарната във Варна е съобщено за пожар в парно отделение в двора на Факултета по дентална медицина към „Медицински университет –Варна“. На място са изпратени два пожарни автомобила със седем пожарникари. Запалила се е ел. инсталация на бойлер за топла вода, но пожарът се е самозагасил до пристигане на екипите.

Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, без нанесени материални щети са 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13.

Високите температури и вятърът вчера разпалиха наново някои от вече овладените огнища.

Източник: Nova.bg, БТА/Валерия Димитрова    
Сунгурларе пожар
