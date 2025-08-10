Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

П ожарът край Сунгурларе отново се разраснал. Това съобщиха от полицията в Бургас, предава "Фокус".
Причината е обръщане на посоката на вятъра и неговата скорост. От полицията съобщават, че огънят се движи към село Скала.
Към населеното място е насочена земеделска техника - трактори с брани, които да пресекат нивите и да спрат огъня.
Кметът на Сунгурларе е на терен и съблюдава ситуацията. Има готовност за евакуация на населението.
На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и два шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.