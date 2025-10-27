Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

Т ази сутрин са повдигнати нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи БНТ.

Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев,

които бяха задържани заедно с него, а после пуснати под домашен арест.

В прокуратурата трябва да се яви и медийната съветничка на варненския кмет.

От държавното обвинение на този етап не дават информация какви са новите обвинения,

които се повдигат.

Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си, информира общественото радио.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-ото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер.

Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 година. Досега беше до ноември миналата година.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли. На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден, 9 юли, на Благомир Коцев, както и на Стефанов и Кателиев, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари. Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение. В същия период Административният съд във Варна образува дело срещу кмета Коцев по жалба на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, оспорваща заповед за делегиране на правомощия.

През последвалите седмици, докато Благомир Коцев остана в ареста, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев.