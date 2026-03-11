Свят

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Всички членове на екипажа са в безопасност

11 март 2026, 08:04
Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток
Източник: AP/БТА

К онтейнеровоз е бил поразен край бреговете на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от неидентифициран снаряд. Това съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO в момент, в който Иран провежда ответна кампания в Персийския залив след американско-израелските удари.

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

„Капитанът на контейнеровоза съобщи, че плавателният съд е понесъл щети от предполагаем, но неизвестен снаряд”, посочиха от United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Оттам допълниха, че степента на повредите все още се изяснява, но всички членове на екипажа са в безопасност.

Инцидентът е станал на 25 морски мили северозападно от емирството Рас ал-Хайма, уточняват от агенцията.

Източник: БГНЕС    
