Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

"Това е заключителният брифинг в рамките на изпълнение на операцията, която ние нарекохме на работно ниво "Искрена грижа". И ви уверявам, че сторихме именно това. Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от единайсет държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за здравето и живота на хората".

Това отчете на брифинг днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

"Важно е да се каже, че ние не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен кризисен щаб и съответните служби в Министерството на външните работи бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с държавния авиационен оператор. Благодарение на доброто ни сътрудничество с партньорски държави успяхме с тяхна помощ да изведем от региона българските граждани", поясни Нейнски.

Тя посочи, че в усилията си за евакуация България е получила помощ от Австрия, Съединените щати, Турция, Португалия и Унгария.

"Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, Съединените щати, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", посочи Нейнски.

"Ние успяхме да приберем успешно в България над две хиляди и шестстотин българи. Бяха проведени над петнайсет хиляди телефонни разговора. Ще призная, че дори мен самата това число изключително ме впечатли. Бяха обработени над шест хиляди и петстотин имейла. Ежедневно беше представяна информация за хода на операцията чрез брифинги и справки. Повече от сто служители на Министерството на външните работи и задграничните ни представителства работиха на двайсет и четири часов режим през тези единайсет дни. Искам да благодаря на моя екип, на заместник-министрите, на всички служители на Външно министерство, на представителите ни в посолствата и генералните консулства в региона, които през последните единайсет дни работиха денонощно и с абсолютна отдаденост преодоляваха всички предизвикателства и ограничения от технически и организационен до институционален характер, за да можем днес да кажем, че сме се справили с тази задача", подчерта външният министър.

"През тези дни ние се сблъскахме с редица проблеми, свързани с координация, с работата на сайта на Външно министерство. Имаше технически затруднения, обективни или предизвикани може би от хибридни атаки", обясни Нейнски.

"Днес във Външно министерство дойде новината, че специален полет от Рияд ще излети за София около деветнайсет часа българско време днес. На борда му се намират български граждани, временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Може би е редно да кажа, че тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия Изток и Иран беше най-сложната, изискваща прецизна координация вътрешно между кризисния щаб на Външно министерство и задграничните ни представителства. Защото това означава комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите представителства, осигуряване на транспортиране чрез партньорски държави, прецизно определяне на времеви интервали и логистични маршрути, за да можем да съберем трите лъча от Катар, Кувейт и Бахрейн в правилния момент за отпътуване от Рияд", добави Нейнски.