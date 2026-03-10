България

Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

Тя посочи, че в усилията си за евакуация България е получила помощ от Австрия, Съединените щати, Турция, Португалия и Унгария

10 март 2026, 16:08
КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Изтребители F-16 прелетяха над София, ВВС обясниха защо

Автобус със студенти пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж

"Това е заключителният брифинг в рамките на изпълнение на операцията, която ние нарекохме на работно ниво "Искрена грижа". И ви уверявам, че сторихме именно това. Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от единайсет държави, която изискваше прецизност, денонощна координация и я проведохме с мисъл и грижа за здравето и живота на хората".

Това отчете на брифинг днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

"Важно е да се каже, че ние не бяхме сами в тези усилия. Сформираният от мен кризисен щаб и съответните служби в Министерството на външните работи бяха в постоянна връзка с Министерството на туризма, с Министерството на транспорта и съобщенията, с Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и с държавния авиационен оператор. Благодарение на доброто ни сътрудничество с партньорски държави успяхме с тяхна помощ да изведем от региона българските граждани", поясни Нейнски.

Тя посочи, че в усилията си за евакуация България е получила помощ от Австрия, Съединените щати, Турция, Португалия и Унгария.

"Имахме предложение от съседна Гърция, а самите ние предоставихме съдействие на граждани от Румъния, Германия, Франция, Съединените щати, Австрия, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зоната на активните военни действия", посочи Нейнски.

"Ние успяхме да приберем успешно в България над две хиляди и шестстотин българи. Бяха проведени над петнайсет хиляди телефонни разговора. Ще призная, че дори мен самата това число изключително ме впечатли. Бяха обработени над шест хиляди и петстотин имейла. Ежедневно беше представяна информация за хода на операцията чрез брифинги и справки. Повече от сто служители на Министерството на външните работи и задграничните ни представителства работиха на двайсет и четири часов режим през тези единайсет дни. Искам да благодаря на моя екип, на заместник-министрите, на всички служители на Външно министерство, на представителите ни в посолствата и генералните консулства в региона, които през последните единайсет дни работиха денонощно и с абсолютна отдаденост преодоляваха всички предизвикателства и ограничения от технически и организационен до институционален характер, за да можем днес да кажем, че сме се справили с тази задача", подчерта външният министър.

"През тези дни ние се сблъскахме с редица проблеми, свързани с координация, с работата на сайта на Външно министерство. Имаше технически затруднения, обективни или предизвикани може би от хибридни атаки", обясни Нейнски.

Евакуацията от Израел: Какво казаха българите, пристигнали на родна земя

"Днес във Външно министерство дойде новината, че специален полет от Рияд ще излети за София около деветнайсет часа българско време днес. На борда му се намират български граждани, временно или дългосрочно пребиваващи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Може би е редно да кажа, че тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия Изток и Иран беше най-сложната, изискваща прецизна координация вътрешно между кризисния щаб на Външно министерство и задграничните ни представителства. Защото това означава комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите представителства, осигуряване на транспортиране чрез партньорски държави, прецизно определяне на времеви интервали и логистични маршрути, за да можем да съберем трите лъча от Катар, Кувейт и Бахрейн в правилния момент за отпътуване от Рияд", добави Нейнски.

Операция Искрена грижа
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Преди 1 ден
Всичко от днес

