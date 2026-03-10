Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

А втобус се запали в швейцарския град Керцерс, като при инцидента има няколко загинали и ранени, предаде АФП.

Пожарът е избухнал в Керцерс в кантона Фрибург в западна Швейцария, посочиха от полицията.

„Няколко души са ранени и има загинали. Спешните служби в момента са на мястото. Причината засега не е известна“, заявиха органите на реда.

Най-голямата автобусна трагедия в Европа за последното десетилетие

Полицията уточни, че инцидентът е станал във вторник вечерта (10 март) на главната улица в малкия град, който се намира на около 20 километра западно от швейцарската столица Берн.

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района и да следват указанията на аварийните служби.

Швейцарската новинарска агенция Keystone-ATS съобщи, че един човек е бил транспортиран по въздух с хеликоптер.