Свят

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

10 март 2026, 23:36
Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали
Източник: EPA/БГНЕС

А втобус се запали в швейцарския град Керцерс, като при инцидента има няколко загинали и ранени, предаде АФП.

Пожарът е избухнал в Керцерс в кантона Фрибург в западна Швейцария, посочиха от полицията.

„Няколко души са ранени и има загинали. Спешните служби в момента са на мястото. Причината засега не е известна“, заявиха органите на реда.

Най-голямата автобусна трагедия в Европа за последното десетилетие

Полицията уточни, че инцидентът е станал във вторник вечерта (10 март) на главната улица в малкия град, който се намира на около 20 километра западно от швейцарската столица Берн.

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района и да следват указанията на аварийните служби.

Швейцарската новинарска агенция Keystone-ATS съобщи, че един човек е бил транспортиран по въздух с хеликоптер.

Източник: БГНЕС    
Автобус Пожар Швейцария
Последвайте ни
България започва преговори с Турция за договора с

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Пет места, в които вашата котка може да се побере

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 1 час

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Свят Преди 3 часа

Осем военнослужещи остават в тежко състояние

Протест срещу Борислав Сарафов в София

Протест срещу Борислав Сарафов в София

България Преди 4 часа

В района имаше засилено полицейско присъствие, а движението бе ограничено

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Свят Преди 4 часа

Властите призоваха собствениците на камери да сменят паролите си

f

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Цената на петрола тръгна нагоре, след като съобщението, че САЩ са ескортирали танкер през Ормузкия проток, беше изтрито

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Атаките са извършени в рамките на „33-тата вълна“ от ирански удари

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Свят Преди 5 часа

Тръмп: Ние също така може да отменим някои санкции, свързани с петрола

<p>Въоръжени атакуваха мисия на САЩ в Канада</p>

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Свят Преди 5 часа

Три синагоги в района на Торонто също бяха обстрелвани през последните дни

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Свят Преди 6 часа

Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 7 часа

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

<p>Бивши военни от Украйна шпионирали в България</p>

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

България Преди 7 часа

Разследването е свързано със секретна информация

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Кой ще свали куртката си завинаги?

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Свят Преди 7 часа

Планът включва засилен контрол и превантивни мерки за сигурност в цялата страна

,

Бруно Марс превзе върховете на „Билборд“: Певецът с исторически дубъл в класациите

Любопитно Преди 8 часа

Певецът заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Свят Преди 8 часа

Гюров говори с Урсула фон дер Лайен за Плана за възстановяване и устойчивост.

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

“Молец” тръгват на турне, ще пеят под открито небе

Edna.bg

5 начина да се справим със сухата кожа

Edna.bg

Христо Янев заведе ЦСКА на театър, "червените" гледаха "И верният отговор е"

Gong.bg

Новият таран на Левски: Станах шампион на Румъния с Кристиан Димитров, дошъл съм за големи неща

Gong.bg

Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток

Nova.bg

Енергийният министър на САЩ: Ескортирахме танкер през Ормузкия проток. Белият дом отрече

Nova.bg