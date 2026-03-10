България

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

10 март 2026, 15:11
Протест на служители на градския транспорт в Русе
Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението
Ще получат ли пенсионериите великденски добавки
Изтребители F-16 прелетяха над София, ВВС обясниха защо
Автобус със студенти пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора
Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж
Тревожни проби: Откриха опасни вещества в тоновете слънчоглед, пристигнал от Аржентина

О сновна регулаторна функция на Комисията за защита на конкуренцията е да анализира пазара и да предлага управленски мерки за ефективна конкурентна среда. Чрез секторните анализи Комисията може да установява пазарни изкривявания, да предписва мерки за тяхното преодоляване и да предлага нормативни промени с цел подобряване на регулацията и конкурентната среда в отделни икономически сектори. Целта на днешното изнесено заседание на КЗК, което се прави за първи път, е в диалог с целия бранш в млечния сектор да формулираме конкретни мерки към изпълнителната власт за млечния сектор.

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов преди изнесеното заседание в Аграрния университет-Пловдив. То се проведе в рамките на задълбоченото секторно проучване на пазара на мляко и млечни продукти. По-рано между двете институции беше подписано споразумение за сътрудничество във връзка със секторния анализ на пазара на селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.

В срещата участваха председателите на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров, на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов и съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев и широк кръг представители на бранша.

Междинният секторен анализ на пазара на храни очерта съществени структурни деформации на пазара на мляко и млечни продукти. Поради това Комисията взе решение да направи задълбочено проучване на сектора по цялата верига на доставки - от производството на сурово мляко до крайния продукт. Данните от задълбоченото проучване дотук показват още по-стряскаща картина в млечния сектор. Междинният доклад установи сериозни негативни тенденции - за последните пет години производството на сурово прясно мляко е намаляло с около 25%.  Проучването показва, че държавата не успява да обезпечи родното си производство за задоволяване на потребностите на българските потребители, което води до увеличение с до 43% внос на млечни продукти в страната. 

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

“Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа на фона на изнемогващи производители и сектор, изправен пред колапс. Свидетели сме и на крайно несправедливо разпределение на добавената стойност по цялата верига на доставки”, заяви Жельо Бойчев, член на КЗК. 

Новите данни, получени в хода на задълбоченото проучване, очертават една драматична картина в сектора. За пет години броят на млекодайните животни е намалял значително - при кравите с 26%, при овцете с 46%, при козите с 42%. 

В същото време разходите за производство на сурово прясно мляко се увеличават значително – с около 27% при кравето и с 46% при овчето. Наблюдава се и осезаемо намаляване на стопанствата - 70% спад при козите, 66% при кравите и 65% при овцете. 

На този фон се наблюдават ниски изкупни цени на суровото мляко - около 10%, под средните нива за ЕС, при едновременно високи крайни цени на млечните продукти от местен произход. “Себестойността на суровото мляко в страната се доближава до изкупната му цена, което поставя под въпрос не само наличието на конкурентна среда в млечния сектор, а изобщо съществуването му с всички произтичащи от това демографски, икономически, социални и регионални проблеми“, коментира Карадимов.

КЗК Млечен сектор Пазарни изкривявания
Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Предупреждават за ръст на бедността у нас

13-те най-лоялни кучета в историята

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 36 минути

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

България Преди 57 минути

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже, казва, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

Любопитно Преди 1 час

Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на конкурса

Доналд Тръмп и Али Лариджани

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Свят Преди 1 час

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

България Преди 1 час

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Свят Преди 1 час

Сръбският вицепремиер съобщи, че скоро ще бъде изписан от болница

<p>Кой е новият&nbsp;служебен министър на регионалното развитие</p>

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие

България Преди 2 часа

На 4 март досегашният регионален министър Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини

,

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Свят Преди 2 часа

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Свят Преди 2 часа

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар. Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Свят Преди 2 часа

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 2 часа

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 2 часа

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Свят Преди 2 часа

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

<p>Стените вече имат очи: Всеки Wi-Fi рутер може да ви следи в реално време</p>

Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

Любопитно Преди 2 часа

Революционна технология използва обикновени Wi-Fi сигнали, за да „вижда“ обекти зад препятствия, повдигайки сериозни въпроси за личната неприкосновеност в дигиталната ера

Всичко от днес

