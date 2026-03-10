КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

О сновна регулаторна функция на Комисията за защита на конкуренцията е да анализира пазара и да предлага управленски мерки за ефективна конкурентна среда. Чрез секторните анализи Комисията може да установява пазарни изкривявания, да предписва мерки за тяхното преодоляване и да предлага нормативни промени с цел подобряване на регулацията и конкурентната среда в отделни икономически сектори. Целта на днешното изнесено заседание на КЗК, което се прави за първи път, е в диалог с целия бранш в млечния сектор да формулираме конкретни мерки към изпълнителната власт за млечния сектор.

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов преди изнесеното заседание в Аграрния университет-Пловдив. То се проведе в рамките на задълбоченото секторно проучване на пазара на мляко и млечни продукти. По-рано между двете институции беше подписано споразумение за сътрудничество във връзка със секторния анализ на пазара на селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.

В срещата участваха председателите на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров, на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов и съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев и широк кръг представители на бранша.

Междинният секторен анализ на пазара на храни очерта съществени структурни деформации на пазара на мляко и млечни продукти. Поради това Комисията взе решение да направи задълбочено проучване на сектора по цялата верига на доставки - от производството на сурово мляко до крайния продукт. Данните от задълбоченото проучване дотук показват още по-стряскаща картина в млечния сектор. Междинният доклад установи сериозни негативни тенденции - за последните пет години производството на сурово прясно мляко е намаляло с около 25%. Проучването показва, че държавата не успява да обезпечи родното си производство за задоволяване на потребностите на българските потребители, което води до увеличение с до 43% внос на млечни продукти в страната.

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

“Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа на фона на изнемогващи производители и сектор, изправен пред колапс. Свидетели сме и на крайно несправедливо разпределение на добавената стойност по цялата верига на доставки”, заяви Жельо Бойчев, член на КЗК.

Новите данни, получени в хода на задълбоченото проучване, очертават една драматична картина в сектора. За пет години броят на млекодайните животни е намалял значително - при кравите с 26%, при овцете с 46%, при козите с 42%.

В същото време разходите за производство на сурово прясно мляко се увеличават значително – с около 27% при кравето и с 46% при овчето. Наблюдава се и осезаемо намаляване на стопанствата - 70% спад при козите, 66% при кравите и 65% при овцете.

На този фон се наблюдават ниски изкупни цени на суровото мляко - около 10%, под средните нива за ЕС, при едновременно високи крайни цени на млечните продукти от местен произход. “Себестойността на суровото мляко в страната се доближава до изкупната му цена, което поставя под въпрос не само наличието на конкурентна среда в млечния сектор, а изобщо съществуването му с всички произтичащи от това демографски, икономически, социални и регионални проблеми“, коментира Карадимов.