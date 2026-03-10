България

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

10 март 2026, 16:59
България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"
Източник: NOVA

"С Турция винаги сме имали исторически множество инициативи в енергийната област, но сега е ясно, че най-голямата тема е договорът с "Боташ". Разговаряхме с турския ми колега, аз го поканих да дойде в София и той прие. Ние междувременно ще изготвим подробна наша позиция, за това, къде виждаме да бъде оптимизиран този договор. Идеята му сама по себе си е добра - България да се възползва от достъп до огромния капацитет за втечнен природен газ през турските терминали.

Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, който участва на втората среща на върха в Париж по ядрена енергия.

Турция е готова на преговори по споразумението с "Боташ"

"Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите. За това се разбрахме да говорим в София", подчерта Трайков.

Той поясни, че е видял "разбиране и готовност" от турска страна да се обсъдят промени в договора с "Боташ", "но предстоят конкретни преговори. Става дума за много специфични параметри. Турция има свои интереси, а имаме и други проекти, които обсъждаме, например зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Работим стъпка по стъпка", добави Трайков. 

Договор Боташ Газово сътрудничество България Турция
Последвайте ни
България започва преговори с Турция за договора с

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
13-те най-лоялни кучета в историята

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 41 минути

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще свали куртката си завинаги?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

Свят Преди 2 часа

Шах е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

България Преди 2 часа

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

Кимбъл Мъск

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Свят Преди 2 часа

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Свят Преди 2 часа

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Любопитно Преди 2 часа

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 3 часа

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

България Преди 3 часа

Двете деца са откарани незабавно в болницата

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

България Преди 3 часа

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Снимката е илюстративна

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Свят Преди 3 часа

След 14 години в Космоса, Van Allen Probe A се превърна в 600-килограмов снаряд. Магнитните бури на Слънцето промениха траекторията му и съдбата му ще се реши тази вечер

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

България Преди 3 часа

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 3 часа

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Протест на служители на градския транспорт в Русе

България Преди 3 часа

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

България Преди 3 часа

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже, казва, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

5 начина да се справим със сухата кожа

Edna.bg

Райна Кабаиванска събира световни величия за 24 май

Edna.bg

От Спартак Варна се похвалиха с трима национали

Gong.bg

Избери WINBET Гол на кръга! Кой ще е номер 1?

Gong.bg

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

Nova.bg

Гюров към Урсула фон дер Лайен: България работи максимално за четвъртото и пето плащане по ПВУ

Nova.bg