От градския транспорт в София заплашиха със стачка

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

10 март 2026, 23:06
От градския транспорт в София заплашиха със стачка
Източник: БТА

Р аботниците и служителите от градския транспорт в София са поканили премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят, като посетят едно от работните им места - поделение "Трамкар". 

В сряда сутринта те ще ги очакват в поделението, за да запознаят властта с условията на труд в него.

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Инициативата е на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, която настоява за открит разговор, обсъждане на реалните проблеми и на необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

При липса на диалог и решения, те ще преминат към активни протестни и стачни действия. 

Източник: БГНЕС    
