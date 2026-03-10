От градския транспорт в София заплашиха със стачка

Р аботниците и служителите от градския транспорт в София са поканили премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят, като посетят едно от работните им места - поделение "Трамкар".

В сряда сутринта те ще ги очакват в поделението, за да запознаят властта с условията на труд в него.

Инициативата е на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, която настоява за открит разговор, обсъждане на реалните проблеми и на необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

При липса на диалог и решения, те ще преминат към активни протестни и стачни действия.