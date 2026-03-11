Любопитно

Учени разкриха ползите от секса за жените

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

11 март 2026, 07:49
Учени разкриха ползите от секса за жените
Източник: iStock/Getty Images

И нтимността може не само да донесе удоволствие, но и  да подпомогне здравето на жената. В текста може да прочетете за специфичните ползи от секса и ситуациите, в които оргазмът е най-забележим.

Помага при мигрена

Възбудата и оргазмът могат временно да намалят възприятието за болка. Това се случва поради освобождаването на ендорфини и окситоцин  , естествени аналгетици, в кръвния поток. Малък лабораторен експеримент през 1985 г. показа, че гениталната стимулация и оргазмът значително повишават прага на болката  - с 40–75%. С други думи, след секс тялото става по-малко чувствително към сигнали за болка. Някои пациенти използват този ефект за лечение на главоболие. В обсервационно проучване, публикувано в Journal of the International Headache Society , 60% от хората с мигрена съобщават, че болката им е намалена или напълно елиминирана по време на секс. Сред пациентите с  клъстерни главоболия облекчение след оргазъм е наблюдавано в  37% от случаите. Някои обаче съобщават за влошаване на симптомите си. Следователно ефектът е спорен. Във всеки случай, медикаментите трябва да останат основното лечение. Сексът трябва да се разглежда само като допълнително средство за временно облекчаване и разсейване от симптомите.

Изненадващи реакции на мъжете по време на секс
10 снимки
секс
секс
секс храни
секс

Може да облекчи менструалните болки

Менструалната болка (дисменорея) се причинява от повишено производство на простагландини  - вещества, които причиняват маточни спазми и засилват възпалителната реакция. Има доказателства, че оргазмът може временно да облекчи симптомите на дисменорея. Както бе споменато по-горе, сексът произвежда естествени обезболяващи вещества. Активира се обаче и блуждаещият нерв, който предава сигнали между мозъка и тазовите органи. Стимулирането на тази система може да промени предаването на болкови импулси по време на болезнена менструация.

През 2020 г. група учени, поръчани от Womanizer, провеждат експеримент с 485 жени. Пациентки с дисменорея използват оргазмична мастурбация като метод за облекчаване на болката в продължение на няколко цикъла. До края на проучването участничките съобщават за  намаляване на интензивността на менструалните болки и подобрено чувство за благополучие.

Заслужава да се отбележи, че проучването е финансирано от производител на интимни продукти с личен интерес и голяма част от данните се основават на самооценките на участниците. Следователно ефективността на този метод остава недоказана и  лекарите не считат секса за лечение на дисменорея. Той може временно да облекчи симптомите при някои жени, но ако болката е силна или постоянна, е необходимо консервативно лечение.

Тези храни помагат за по-добър секс
10 снимки
диня
люти чушки и къри
ябълка ябълки
джинджифил

Облекчава симптомите на менопаузата

Тъй като нивата на естроген намаляват с възрастта , много жени в менопауза развиват вагинална атрофия  - изтъняване на вагиналната лигавица, което причинява сухота и дискомфорт. Това състояние е известно още като генитоуринарен менопаузален синдром.

Изследванията показват, че редовната сексуална активност може да намали тежестта на симптомите. Обществото по менопауза обяснява това, като казва, че сексуалната активност поддържа кръвообращението и еластичността на вагиналната тъкан и намалява болката и сухотата.

Възможно е да се забави менопаузата

Има статистически доказателства , че редовният полов акт е свързан със забавен преход от перименопауза (когато менструацията се появява, но става нередовна) към  постменопауза (когато менструацията е спряла повече от година). Механизмът остава неясен, с две основни теории. Първата е, че редовната генитална стимулация може да поддържа притока на кръв към тъканите и да повлияе на  невроендокринните механизми, свързани с репродуктивната система. Друга хипотеза е, че сексът действа като маркер за цялостното здраве и начин на живот. Жените, които са сексуално активни, спортуват по-често, поддържат здравословна диета и са по-малко стресирани - всички тези фактори са доказано повлияли на възрастта на менопаузата.

7 невероятни ползи за здравето от оралния секс
7 снимки
орален секс
орален секс
орален секс
орален секс

Следователно няма строги доказателства, че сексът забавя менопаузата. Възможно е това да е просто статистическа корелация между две случайни променливи.

Подобрява вербалната памет

Връзката между сексуалната активност и когнитивната функция е частично проучена, но някои проучвания показват интересна закономерност.

Проучване от университета в Ковънтри установи, че сексуално активните хора се представят по-добре на тестове за памет и изпълнителни функции в по-напреднала възраст. Например, жените над 50 години, които правят секс, запомнят по-добре думи, докато  мъжете запомнят по-добре числа.

Проучване, включващо млади жени, потвърждава тези открития. В малък експеримент в университета Макгил, студентки, които са правили повече секс и са изпитвали оргазъм, са постигнали по-високи резултати на тестове за вербална памет. Учените предполагат, че това може да се дължи на функционирането на хипокампуса, мозъчна структура, участваща във формирането на дългосрочната памет.

Важно: Нивото на доказателства за тези проучвания е ниско: те потвърждават само асоциации, а не причинно-следствена връзка, между пола и паметта.

Основните ползи за здравето от секса

Сексът може временно да повиши прага на болката и  да облекчи мигрената поради ендорфини, окситоцин и активиране на блуждаещия нерв. Оргазмът и възбудата също могат да намалят дискомфорта от менструални болки при някои жени. Редовната сексуална активност поддържа вагиналното здраве и намалява тежестта на симптомите на вагинална атрофия по време на менопаузата. Сексът може също да подобри вербалната памет, въпреки че тази причинно-следствена връзка е само частично доказана.

Източник: rbc.ua    
Интимност Женско здраве Ползи от секса Мигрена Менструални болки Менопауза Вагинална атрофия Вербална памет Оргазъм Ендорфини
Последвайте ни

По темата

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

11 март: Когато невъзможното стана българско

11 март: Когато невъзможното стана българско

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 23 минути

Всички членове на екипажа са в безопасност

<p>Иран извърши най-масираната атака срещу Израел&nbsp;и страните от Залива</p>

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Свят Преди 58 минути

Саудитска Арабия и Кувейт прехванаха ирански цели

АЕЦ Фукушима

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Свят Преди 1 час

15 години по-късно: Пълната хронология на трагедията във Фукушима – от 14-метровата вълна до днешната опасна мисия на роботите в стопените реактори

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Свят Преди 8 часа

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 9 часа

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Свят Преди 9 часа

Урсула фон дер Лайен: Що се отнася до изкопаемите горива, ние сме напълно зависими от скъп и нестабилен внос

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Свят Преди 10 часа

Тръмп: С тях ще се действа бързо и жестоко

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Свят Преди 10 часа

Това заяви влиятелният председател на иранския парламент.

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Свят Преди 10 часа

Ген. Комаренко: Вече са освободени над 400 квадратни километра от нашата територия

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Свят Преди 11 часа

Осем военнослужещи остават в тежко състояние

Протест срещу Борислав Сарафов в София

Протест срещу Борислав Сарафов в София

България Преди 11 часа

В района имаше засилено полицейско присъствие, а движението бе ограничено

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Свят Преди 11 часа

Властите призоваха собствениците на камери да сменят паролите си

f

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Цената на петрола тръгна нагоре, след като съобщението, че САЩ са ескортирали танкер през Ормузкия проток, беше изтрито

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Свят Преди 12 часа

Атаките са извършени в рамките на „33-тата вълна“ от ирански удари

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Ние също така може да отменим някои санкции, свързани с петрола

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 март, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 март, сряда

Edna.bg

Тревога в Левски заради Светослав Вуцов

Gong.bg

Реал Мадрид и Манчестър Сити отново ще предложат зрелище в Шампионска лига

Gong.bg

15 години след аварията в АЕЦ "Фукушима": Може ли град Одака да бъде възстановен

Nova.bg

Янкулов: Защо прокуратурата не е предприела действия срещу Теодора Георгиева, ако е имала доказателства за подкуп?

Nova.bg