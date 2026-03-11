Учени разкриха ползите от секса за жените

И нтимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената. В текста може да прочетете за специфичните ползи от секса и ситуациите, в които оргазмът е най-забележим.

Помага при мигрена

Възбудата и оргазмът могат временно да намалят възприятието за болка. Това се случва поради освобождаването на ендорфини и окситоцин , естествени аналгетици, в кръвния поток. Малък лабораторен експеримент през 1985 г. показа, че гениталната стимулация и оргазмът значително повишават прага на болката - с 40–75%. С други думи, след секс тялото става по-малко чувствително към сигнали за болка. Някои пациенти използват този ефект за лечение на главоболие. В обсервационно проучване, публикувано в Journal of the International Headache Society , 60% от хората с мигрена съобщават, че болката им е намалена или напълно елиминирана по време на секс. Сред пациентите с клъстерни главоболия облекчение след оргазъм е наблюдавано в 37% от случаите. Някои обаче съобщават за влошаване на симптомите си. Следователно ефектът е спорен. Във всеки случай, медикаментите трябва да останат основното лечение. Сексът трябва да се разглежда само като допълнително средство за временно облекчаване и разсейване от симптомите.

Може да облекчи менструалните болки

Менструалната болка (дисменорея) се причинява от повишено производство на простагландини - вещества, които причиняват маточни спазми и засилват възпалителната реакция. Има доказателства, че оргазмът може временно да облекчи симптомите на дисменорея. Както бе споменато по-горе, сексът произвежда естествени обезболяващи вещества. Активира се обаче и блуждаещият нерв, който предава сигнали между мозъка и тазовите органи. Стимулирането на тази система може да промени предаването на болкови импулси по време на болезнена менструация.

През 2020 г. група учени, поръчани от Womanizer, провеждат експеримент с 485 жени. Пациентки с дисменорея използват оргазмична мастурбация като метод за облекчаване на болката в продължение на няколко цикъла. До края на проучването участничките съобщават за намаляване на интензивността на менструалните болки и подобрено чувство за благополучие.

Заслужава да се отбележи, че проучването е финансирано от производител на интимни продукти с личен интерес и голяма част от данните се основават на самооценките на участниците. Следователно ефективността на този метод остава недоказана и лекарите не считат секса за лечение на дисменорея. Той може временно да облекчи симптомите при някои жени, но ако болката е силна или постоянна, е необходимо консервативно лечение.

Облекчава симптомите на менопаузата

Тъй като нивата на естроген намаляват с възрастта , много жени в менопауза развиват вагинална атрофия - изтъняване на вагиналната лигавица, което причинява сухота и дискомфорт. Това състояние е известно още като генитоуринарен менопаузален синдром.

Изследванията показват, че редовната сексуална активност може да намали тежестта на симптомите. Обществото по менопауза обяснява това, като казва, че сексуалната активност поддържа кръвообращението и еластичността на вагиналната тъкан и намалява болката и сухотата.

Възможно е да се забави менопаузата

Има статистически доказателства , че редовният полов акт е свързан със забавен преход от перименопауза (когато менструацията се появява, но става нередовна) към постменопауза (когато менструацията е спряла повече от година). Механизмът остава неясен, с две основни теории. Първата е, че редовната генитална стимулация може да поддържа притока на кръв към тъканите и да повлияе на невроендокринните механизми, свързани с репродуктивната система. Друга хипотеза е, че сексът действа като маркер за цялостното здраве и начин на живот. Жените, които са сексуално активни, спортуват по-често, поддържат здравословна диета и са по-малко стресирани - всички тези фактори са доказано повлияли на възрастта на менопаузата.

Следователно няма строги доказателства, че сексът забавя менопаузата. Възможно е това да е просто статистическа корелация между две случайни променливи.

Подобрява вербалната памет

Връзката между сексуалната активност и когнитивната функция е частично проучена, но някои проучвания показват интересна закономерност.

Проучване от университета в Ковънтри установи, че сексуално активните хора се представят по-добре на тестове за памет и изпълнителни функции в по-напреднала възраст. Например, жените над 50 години, които правят секс, запомнят по-добре думи, докато мъжете запомнят по-добре числа.

Проучване, включващо млади жени, потвърждава тези открития. В малък експеримент в университета Макгил, студентки, които са правили повече секс и са изпитвали оргазъм, са постигнали по-високи резултати на тестове за вербална памет. Учените предполагат, че това може да се дължи на функционирането на хипокампуса, мозъчна структура, участваща във формирането на дългосрочната памет.

Важно: Нивото на доказателства за тези проучвания е ниско: те потвърждават само асоциации, а не причинно-следствена връзка, между пола и паметта.

Основните ползи за здравето от секса

Сексът може временно да повиши прага на болката и да облекчи мигрената поради ендорфини, окситоцин и активиране на блуждаещия нерв. Оргазмът и възбудата също могат да намалят дискомфорта от менструални болки при някои жени. Редовната сексуална активност поддържа вагиналното здраве и намалява тежестта на симптомите на вагинална атрофия по време на менопаузата. Сексът може също да подобри вербалната памет, въпреки че тази причинно-следствена връзка е само частично доказана.