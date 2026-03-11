Любопитно

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

През 1940 година американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент. Това е историята на едно от най-опасните вещества, създадени някога от човека

11 март 2026, 06:52
Едно от най-опасните вещества, създадени от човека
Източник: iStock

П рез 1940 година американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент. Това е историята на едно от най-опасните вещества, създадени някога от човека, съобщи Deutsche Welle.

В надпреварата с нацистка Германия за разработване на ядрено оръжие на 14 декември 1940 г. американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент: в Радиационната лаборатория към университета "Бъркли" в Калифорния, САЩ, той облъчва радиоактивен уран-238 с деутерони - тежък водород. По време на експеримента при разпадането на атомните ядра се получава малко количество лъскав, сребрист радиоактивен материал - плутоний.

Сиборг и колегите му Кенеди, Макмилан и Уол осъзнават, че всъщност са успели да изолират нов химичен елемент. Откритието е кръстено на планетата Плутон, тогава все още смятана за най-далечната в Слънчевата система, която пък носи името на бога на подземния свят. Изборът на име - възможно най-далечно и някак зловещо - дава представа за потенциала, който ядрените физици приписват на новия елемент.

Военните също бързо осъзнават огромния потенциал: тъй като експериментите с плутоний са част от американския проект "Манхатън" за разработване на ядрено оръжие, откритието остава пазено в тайна чак до края на войната.

Колко опасен е плутоният?

Плутоният (Pu) е тежък метал и подобно на други тежки метали, като олово и живак например, е химически токсичен. Преди всичко обаче плутоният е радиоактивен и при разпадането си отделя алфа-лъчение. За разлика от гама-лъчите, алфа-лъчите не могат да проникнат през човешката кожа. Радиацията също така не е с голям обхват. Лист хартия е достатъчен, за да блокира алфа-лъчите.

Ако обаче плутоният попадне в организма, последиците са фатални. "Плутоният е най-опасен при вдишване", казват от германската Федерална служба за радиационна защита. Дори частица колкото една прашинка може да се отложи на различни места в тялото и да причини тежки заболявания като рак на белия дроб, рак на костите, рак на черния дроб и левкемия.

Плутоният също така има много дълъг период на полуразпад, което означава, че той остава радиоактивен и опасен за околната среда за много дълъг период от време. Радиационният риск от плутония намалява много бавно заради естествения процес на разпад - изотопът Pu-239 например има период на полуразпад от около 24 110 години.

Колко плутоний има?

Плутоний се среща само в малки количества в природата - в уранови минерали като карнотит, монацит и фергусонит. Плутоният се произвежда предимно по изкуствен път - в ядрените реактори, като страничен продукт от производството на енергия.

Ако използваният като гориво уран-238 бъде изложен в горивните пръти на неутронен поток, много малка част от урана се превръща в плутоний. Към днешна дата в света са произведени около 1000 тона плутоний за граждански и военни цели.

Подходящ ли е плутоният за ядрената енергетика?

Плутоният притежава висока енергийна плътност и дори малки количества могат да освободят голямо количество енергия.

Теоретично плутоният може да бъде извлечен и от отработеното ядрено гориво по време на преработката му и да бъде използван отново като гориво в реакторите. Това функционира в различни видове реактори - както в реактори с лека вода, така и в реактори на бързи неутрони, известни още като реактори размножители. Преработката и използването му като гориво обаче е свързано с огромни предизвикателства.

Как плутоният се превърна в смъртоносно оръжие

Плутоният е произведен за първи път в големи мащаби в надпревара с времето: проектът "Манхатън", ръководен от физика Робърт Опенхаймер, има за цел да изпревари нацисткия режим в Германия, за да не се сдобие той с действаща атомна бомба преди САЩ.

Плутоний-239 с висока чистота, т.нар. оръжеен плутоний, се използва за военни цели. За да функционира една плутониева бомба, съдържанието на Pu-239 трябва да бъде най-малко 93%.

Първата тестова бомба, взривена в пустинята в Ню Мексико на 16 юли 1945 година, е имплозивна бомба с плутониево ядро. Първата използвана в бойни действия атомна бомба - тази над Хирошима - е с уран-235. Плутоний е използван три дни по-късно, на 9 август 1945 г., в бомбата "Fat Man", хвърлена над Нагасаки. Тя е съдържала 6,4 килограма плутоний като делящ се материал и е била с експлозивна сила, равняваща се на 21 килотона тротил. За секунди тази бомба е убила на място около 60 000 души и е разрушила около 80% от града. Много от жителите умират по-късно от радиацията.

След Втората световна война напрежението между САЩ и СССР води до надпревара в ядреното въоръжаване. Съветският съюз започва промишлено производство на плутоний още през 1948 година. През 1949 година СССР тества първата си атомна бомба - имплозивна бомба с плутоний.

Светло бъдеще за този тъмен елемент?

За създаването на ядрени оръжия е необходим плутоний или обогатен уран. Това е една от причините за изграждането на съоръжения за обогатяване на уран и на граждански ядрени реактори по време на и след Студената война.

В разгара на Студената война САЩ и Съветският съюз притежават общо около 70 000 ядрени бойни глави с взривна сила, равняваща се на повече от 800 000 бомби като тази, хвърлена над Хирошима.

Днес плутоният до голяма степен е "остарял" - само малка част от общо около 12 000 ядрени оръжия по света използват плутоний като делящ се материал. Високообогатеният уран е по-лесно достъпен за производство на ядрени оръжия и е по-малко опасен за обработка от плутония.

Следите от плутоний, които може да се открият днес в околната среда, произхождат почти изцяло от радиоактивните валежи от наземните тестове на ядрени оръжия в периода 1951-1962 г., когато в атмосферата са изхвърлени около 4 тона плутоний. Според Федералната служба за радиационна защита следите от плутоний, открити в храните, са толкова нищожни, че се смятат за безвредни.

 

Източник: Deutsche Welle    
Плутоний Глен Сиборг Ядрени оръжия Радиоактивност Проект Манхатън Опасно вещество Нагасаки Ядрена енергетика Период на полуразпад Студена война
Последвайте ни

По темата

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

11 март: Когато невъзможното стана българско

11 март: Когато невъзможното стана българско

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 23 минути

Всички членове на екипажа са в безопасност

Учени разкриха ползите от секса за жените

Учени разкриха ползите от секса за жените

Любопитно Преди 38 минути

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

АЕЦ Фукушима

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Свят Преди 1 час

15 години по-късно: Пълната хронология на трагедията във Фукушима – от 14-метровата вълна до днешната опасна мисия на роботите в стопените реактори

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Свят Преди 8 часа

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 9 часа

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Свят Преди 9 часа

Урсула фон дер Лайен: Що се отнася до изкопаемите горива, ние сме напълно зависими от скъп и нестабилен внос

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Свят Преди 10 часа

Тръмп: С тях ще се действа бързо и жестоко

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Свят Преди 10 часа

Това заяви влиятелният председател на иранския парламент.

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Свят Преди 10 часа

Ген. Комаренко: Вече са освободени над 400 квадратни километра от нашата територия

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Свят Преди 11 часа

Осем военнослужещи остават в тежко състояние

Протест срещу Борислав Сарафов в София

Протест срещу Борислав Сарафов в София

България Преди 11 часа

В района имаше засилено полицейско присъствие, а движението бе ограничено

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Свят Преди 11 часа

Властите призоваха собствениците на камери да сменят паролите си

f

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Цената на петрола тръгна нагоре, след като съобщението, че САЩ са ескортирали танкер през Ормузкия проток, беше изтрито

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Свят Преди 12 часа

Атаките са извършени в рамките на „33-тата вълна“ от ирански удари

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Ние също така може да отменим някои санкции, свързани с петрола

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 март, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 март, сряда

Edna.bg

Тревога в Левски заради Светослав Вуцов

Gong.bg

Реал Мадрид и Манчестър Сити отново ще предложат зрелище в Шампионска лига

Gong.bg

15 години след аварията в АЕЦ "Фукушима": Може ли град Одака да бъде възстановен

Nova.bg

Янкулов: Защо прокуратурата не е предприела действия срещу Теодора Георгиева, ако е имала доказателства за подкуп?

Nova.bg