Свят

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

По-рано Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток

11 март 2026, 09:36
„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток
Източник: БТА

А мериканската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ, съобщиха агенциите.

"Американските сили унищожиха на 10 март няколко ирански кораба, включително 16 минни заградителя близо до Ормузкия проток", посочи в Екс Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

По-рано Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток.

"Ако по какъвто и да било повод бъдат заложени мини и те не бъдат премахнати веднага, военните последствия за Иран ще бъдат на невиждано ниво", написа американският лидер в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Президентът републиканец добави, че засега няма потвърждение чрез независим източник морският коридор да е миниран.

Според Си Ен Ен през последните дни Иран е заложил около десетина мини във водите на стратегически важния проток. Телевизията се позова на неназовани източници.

По думите на един от тях флотът на Иран от малки плавателни съдове и съдове за минно-заградителни мероприятия все още е до голяма степен непокътнат и при това положение той е в състояние да заложи стотици мини по корабния маршрут.

"Си Би Ес Нюз" също съобщи, че Техеран планира да заложи мини.

В друга публикация Тръмп написа, че през последните часове 10 съда, способни да залагат мини, са били потопени.

Широкият около 55 километра Ормузки проток, намиращ се между Иран и Оман, е един от най-важните корабни маршрути за световните доставки на петрол.

Експерти предупредиха още преди войната, че военноморските сили на Техеран може да блокират или минират морския коридор.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Последвайте ни
Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

Mercedes-Benz предефинира луксозните пътувания с електрическия VLE

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Цените на петрола и газа рязко спаднаха след изявление на Тръмп за Иран</p>

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Свят Преди 14 минути

Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Любопитно Преди 15 минути

Тя скицира живота си от позлатения Холивуд до хаотичния Ню Йорк, преминавайки през зависимости, здравословни проблеми и поредица от бракове

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 50 минути

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Любопитно Преди 51 минути

Юбилейното 30-о издание на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ ще се проведе между 12 и 31 март. Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан миналия май

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

България Преди 1 час

Горивото е един от основните разходи в обучението по управление, заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите

<p>Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия прави това</p>

Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран

Свят Преди 1 час

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Всички членове на екипажа са в безопасност

Учени разкриха ползите от секса за жените

Учени разкриха ползите от секса за жените

Любопитно Преди 2 часа

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

<p>Иран извърши най-масираната атака срещу Израел&nbsp;и страните от Залива</p>

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Кувейт прехванаха ирански цели

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

България Преди 2 часа

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

България Преди 3 часа

Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

То бе внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Едно от най-опасните вещества, създадени от човека

Любопитно Преди 3 часа

През 1940 година американският учен Глен Сиборг се решава на съдбовен експеримент. Това е историята на едно от най-опасните вещества, създадени някога от човека

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

Любопитно Преди 3 часа

Хоталич е сред малко известните крепости у нас и може би за това все още е запазила част от първобитния си, девствен чар

АЕЦ Фукушима

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

Свят Преди 3 часа

15 години по-късно: Пълната хронология на трагедията във Фукушима – от 14-метровата вълна до днешната опасна мисия на роботите в стопените реактори

Обсадата на Одрин

11 март: Когато невъзможното стана българско

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Чай, торта и балони – дъщеричката на Николета и Ники стана на 2 г.

Edna.bg

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Доналд Тръмп с горещ коментар за участието на Иран на Мондиал 2026

Gong.bg

АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт

Gong.bg

Шофьорските курсове: Цената може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

Nova.bg

Поредицата слънчеви дни продължава

Nova.bg