Прокурорската колегия на ВСС разглежда искането за отстраняване на Борислав Сарафов

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание в сряда. Една от основните точки в дневния ред на прокурорите е разглеждане на доклада на Пленума на ВСС, който преди седмица единодушно реши да прехвърли казуса с отстраняването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, на прокурорите.

На 26 февруари, след петчасово заседание, Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно реши да остави без разглеждане искането за отстраняването на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Казусът бе изпратен на Прокурорска колегия, която трябва да го реши по компетентност.

Искането за отстраняване на Борислав Сарафов бе внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който днес свика кадровиците с тази една-единствена точка в дневния ред на заседанието им.

От Министерството на правосъдието по-рано съобщиха, че искането на Янкулов е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

По-рано през деня, в началото на заседанието на ВСС, Янкулов заяви, че като ръководител на прокуратурата Сарафов на практика упражнява почти същия обем правомощия като титулярния главен прокурор. Министърът посочи, че има съдебни състави, които не признават легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор, което според него създава допълнително напрежение и риск от институционална криза в съдебната система. Затова, по думите му, именно пленумът на ВСС – като общ орган на двете колегии – следва да се произнесе дали да освободи Сарафов и при необходимост да определи негов наследник.

"Когато започна да изпълнява функциите, Сарафов даде две ключови заявки. Едната е за вадене на прокуратурата от калта на политиката, месеците след това, според мен, не дадоха такъв резултат. Втората ключова заявка беше пред Пленума за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие. Отново, месеците след това – абсолютно нищо. При така създалата се ситуация, единственото най-адекватно действие е да свикам Пленума на ВСС", посочи министър Янкулов.