11 март: Когато невъзможното стана българско

Вижте какво се е случило на този ден в историята

11 март 2026, 06:37
11 март: Когато невъзможното стана българско
Обсадата на Одрин   
В аналите на световната военна история има моменти, които се изучават в академиите като примери за чист героизъм и стратегически гений, но за нас, българите, те са нещо много повече – те са пулсът на националното ни достойнство.

Точно преди 113 години, на тази паметна дата, започва епилогът на една легенда. Градът е Одрин – „Ключът към Константинопол“, а крепостта му, модернизирана от най-добрите германски инженери, се издига в очите на съвременниците си като непреодолима бетонна стена, способна да издържи на всяка обсада. Но онова, което великите сили не бяха включили в сметките си, беше ураганната мощ на Втора българска армия и вярата на българския войник, че за него прегради не съществуват.

Обсадата на Одрин не беше просто изчакване, а методична и изтощителна подготовка за нещо, което светът смяташе за безумие. Шукри паша, командващ защитата на града, разполагаше с 60 000-на армия и артилерия, която бълваше огън от височините, ограждащи града.

В ранните часове на 11 март 1913 г. обаче тишината беше разкъсана. Генерал Никола Иванов даде заповедта, която щеше да промени историята. Фокусът на удара беше Източният сектор – там, където фортификациите бяха най-зловещи, но и където българският дух беше най-силно концентриран. Под прикритието на нощта и артилерийския тътен, нашите пехотинци се придвижваха като сенки, готови за решителния скок срещу телените мрежи и вълчите ями.

Щурмът, който спря дъха на Европа

Това, което последва през следващите часове, беше истинска огнена симфония. Българската артилерия въведе за първи път в историята т.нар. „огневи вал“ – тактика, при която снарядите падат точно пред настъпващата пехота, разчиствайки пътя ѝ. Войниците ни, наричани от чуждите кореспонденти „железни хора“, не просто атакуваха, те летяха през окопите под звуците на „Шуми Марица“.

На нож, гърди срещу щик, българите превземаха форт след форт – „Айвазбаба“, „Айюлу“, „Кестенлик“. Когато зората на 13 март (по нов стил) най-сетне освети бойното поле, над Селим джамия вече не се вееше полумесецът. Шукри паша преклони глава пред генерал Иванов и предаде сабята си, признавайки, че храбростта на българския войник е по-здрава от германския бетон.

Началото на края за една империя

Падането на Одрин не беше просто превземане на град; то беше политическо и психологическо земетресение, което принуди Османската империя да признае пълното си поражение в Балканската война.

Този подвиг на 11 март постави основите на мира, но по-важното е, че доказа на Европа, че на Балканите се е родила нация със стоманена воля и модерна армия. Одрин остава вечен символ на времето, когато България беше не просто държава, а кауза, за която си заслужаваше да се живее и да се умира.

  • Денят, в който светът спря: Шест години от обявяването на COVID-19 за пандемия

В дългата и често турбулентна история на човечеството има дати, които разделят времето на „преди“ и „след“. 11 март 2020 г. е точно такава дата – моментът, в който невидима заплаха преначерта ежедневието ни, затвори границите и ни принуди да преоткрием значението на думата „заедно“. На този ден Световната здравна организация (СЗО) официално произнесе думата, която мнозина се опасяваха да чуят: пандемия.

В онзи следобед на 11 март, генералният директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрейесус, застана пред камерите в Женева с изражение, което говореше повече от думите му. Към този момент заразените извън Китай се бяха увеличили 13 пъти само за две седмици, а броят на засегнатите държави се беше утроил.

Обявяването на пандемия беше признание, че вирусът SARS-CoV-2 вече не е локален проблем на Азия или Европа, а глобална криза, която изисква безпрецедентна мобилизация. Това решение задейства законови и логистични механизми в почти всяка държава, променяйки правилата на играта за икономиката, здравеопазването и личната свобода.

Живот под карантина и научен подвиг

Следващите месеци се превърнаха в тест за издръжливостта на човешкия дух. Улиците на най-оживените мегаполиси опустяха, небето над летищата се изчисти от самолети, а домовете ни се превърнаха едновременно в офиси, училища и крепости.

Но докато светът беше в застой, в лабораториите течеше най-бързата научна надпревара в историята. Предизвикателството, обявено на 11 март, доведе до нещо немислимо – разработването и одобрението на ефективни ваксини за по-малко от година.

Това беше триумф на човешкия интелект, който доказа, че пред лицето на екзистенциална заплаха, границите между нациите и корпорациите могат да изчезнат в името на общото благо.

Шест години по-късно осъзнаваме, че пандемията не само тества капацитета на болниците ни, но и разголи социалните неравенства и значението на психичното здраве. Тя ни научи на смирение пред природата и на благодарност за нещата, които приемахме за даденост – една прегръдка, кафе с приятел или просто свободата да дишаш без страх. 

Още събития на 11 март:

  • 1888 г. – Зимна буря започва по атлантическото крайбрежие на САЩ като в крайна сметка покрива Ню Йорк с 22 инча (550 мм) сняг, а в други райони снежната покривка достига до 50 инча (1250 мм). Бурята отнема живота на повече от 400 души и причинява мащабни материални щети.
  • 1990 г. – След гласуване в парламента Литва става първата съветска република, която обявява независимостта си от СССР.
  • 1907 г. – В София е убит министър-председателя Димитър Петков.
  • 2004 г. – След поредица от Бомбени атентати в Мадрид, Испания, загиват 192 души и около 1500 са ранени.
  • 2011 г. – Земетресение с магнитуд 8,9 по скалата на Рихтер удря Япония край регион Тохоку.

Родени:

  • 1739 г. – роден е българскиятдуховник и просветител Софроний Врачански
  • 1921 г. – роден е аржентинският композитор Астор Пиацола
  • 1931 г. – роден е австралийският медиен магнат Рупърт Мърдок

Починали:

  • 1911 г. – умира българският министър-председател Драган Цанков
  • 1924 г. – умира българският министър-председател Иван Евстатиев Гешов
  • 1955 г. – умира шотландският учен, открил пеницилина Александър Флеминг
  • 2006 г. – умира президентът на Сърбия и Югославия Слободан Милошевич
