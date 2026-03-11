България

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе

11 март 2026, 07:06
Р аботещи в столичния градски транспорт ще очакват днес в 8:30 ч. да се срещнат със служебния премиер, служебния финансов министър и столичния кмет, за да разговарят за заплащането в сектора и за подобряването на условията на труд. Инициативата е на Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), съобщиха от синдикалната организация. Поканата е за среща в поделение "Трамкар" в София. При липса на диалог и решения, работещите ще преминат към активни протестни и стачни действия, казаха от КНСБ.

От ФТС посочиха, че е необходим открит разговор за реалните проблеми в столичния градски транспорт, както и да се обсъди необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

За увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета. За „Столичен автотранспорт“ нужната сума е 2,31 млн. евро. За „Столичен електротранспорт“ са необходими 2,28 млн. евро. В „Метрополитен“ трябва да се отпуснат 2,76 млн. евро, а в Центъра за градска мобилност – 1,03 млн. евро, съобщиха преди дни от КНСБ.

"Ако искаме честен разговор за бъдещето на градския транспорт, на масата трябва да бъдат поканени директорите на транспортните дружества и общинските съветници, които блокират решенията за реформа. Това са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера, които блокираха смяната на компрометираното ръководство на „Столичен автотранспорт“, каза във вторник кметът Васил Терзиев относно отправената покана за среща.

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
