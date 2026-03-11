България

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Горивото е един от основните разходи в обучението по управление, заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите

11 март 2026, 08:35
Ш офьорските курсове у нас са пред сериозни промени, включващи задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола. Заради новите правила и икономическата ситуация цената за категория „В” на места може да достигне около 1000 евро.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена.

Шофиране през нощта за кандидат-шофьорите

„Единствената причина, която би могла да бъде за известно поскъпване, това е, ако продължава да се качва цената на горивата. Нищо друго няма като повод за допълнително поскъпване на курса”, заяви той пред NOVA.

По думите му горивото е един от основните разходи в обучението по управление.

Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата.

„Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване – е било задължително упражнение в учебната програма”, посочи експертът.

Шофьорските курсове поскъпват рязко

Според него фактът, че една „огромна част” от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на „липсата на какъвто и да е контрол от страна на Автомобилна администрация”.

Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно: „Ако аз го отбележа в електронното приложение ръчно, това означава, че пак няма да се кара нощем”.

Ще поскъпнат ли шофьорските курсове

Toй отправи остри критики към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, посочвайки „крещяща липса на компетентност и най-вече на желание за промени”

И подчерта, че за истинска реформа е необходима система за „чекиране” на самите курсисти при идване и тръгване от теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.

    
