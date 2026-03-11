Свят

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите
Изригването на вулкана Килауеа   
Източник: БТА/AP

П оредно изхвърляне на лава в резултат на изригване на вулкана Килауеа на Хаваите затвори временно национален парк и част от важна магистрала заради падащи вулканични фрагменти от изригването, включително пепел, предаде Асошиейтед прес.

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек. Засега не е ясно колко ще продължи сегашното изригване. Предишни продължаваха по няколко дни, а други и по няколко часа.

Както и при предишни пъти, изригването се ограничава в кратера и по билото на Килауеа, който се намира в Националния парк „Вулканите на Хаваите“ и по тази причина не са застрашени домове или сгради.

Но изригванията на лава създадоха проблеми за населени места и магистрала, намиращи се наблизо, поради падащи фрагменти (отломки) и пепел, известни като „тефра“. Тефрата наложи временно да бъде затворен националният парк около билото на вулкана, както и Магистрала 11, важна за острова пътна артерия.

Властите разположиха в местна гимназия временен център за настаняване на жители и туристи, засегнати от затварянето на пътя или от падащата тефра. Но засега никой не е поискал да бъде настанен там, посочи говорител на окръжните власти. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасност от замърсяване на въздуха с пепел.

Вулканичната тефра може да предизвика раздразнение на очите и кожата и респираторни проблеми. Но тя е способна да предизвиква и други проблеми, като например във водоснабдяването, каквито в Хавай не са рядкост. 

При предишни изригвания се е налагало местните хора да викат гражданска защита, за да им помогне при почистването на пепелта от домовете им.

Кулалуеа е един от най-активните вулкани в света.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
вулкан Килауеа изригване на вулкан Хаваи лава вулканична тефра Национален парк Затворена магистрала Замърсяване на въздуха Гражданска защита Активен вулкан
