Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Това заяви влиятелният председател на иранския парламент.

10 март 2026, 22:01
Източник: iStock/GettyImages

И ран не се стреми към прекратяване на огъня във войната срещу САЩ и Израел, заяви влиятелният председател на иранския парламент.

Той добави, че „агресорът“ трябва да бъде наказан.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

„Със сигурност ние не търсим прекратяване на огъня“, написа в X Мохамад Багер Галибаф, бивш висш командир в Революционната гвардия.

„Ние смятаме, че агресорът трябва да бъде наказан и да му бъде даден урок, който ще го възпре да напада Иран отново“, добави той.

Междувременно Си Ен Ен съобщи, че Иран е започнал да полага мини в Ормузкия проток, през който минава около една пета от износа на суров петрол в света. 

Според разузнаването на САЩ засега са поставени само няколко десетки мини. 

Днес генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете обяви на брифинг във Вашингтон, че вече са потопени повече от 50 ирански военни кораба, включително много миноносци.  

Въпреки това Иран все още запазва 80% до 90% от по-малките си военни съдове и може да постави стотици мини в Ормузкия проток, пояснява един от източниците на Си Ен Ен.

Източник: CNN, БГНЕС    
Израел Иран война
Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

