Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон призоваха европейските държави да увеличат използването на гражданска ядрена енергия, за да гарантират енергийната независимост на Европа, като подчертаха, че войната в Близкия изток е показала колко уязвима е Европа.

Двамата говориха на среща на върха, посветена на ядрената енергия край Париж.

Фон дер Лайен заяви, че отказът на Европа от гражданската ядрена енергия е разкрил „уязвимостта“ на континента по отношение на изкопаемите горива.

„Беше стратегическа грешка Европа да се откаже от надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии“, каза тя при откриването на втората Среща на върха за ядрената енергия.

„Що се отнася до изкопаемите горива, ние сме напълно зависими от скъп и нестабилен внос. Това ни поставя в структурно по-неблагоприятно положение спрямо други региони“, добави тя.

„Настоящата криза в Близкия изток е ярко напомняне за уязвимостта, която това създава. Разполагаме със собствени нисковъглеродни енергийни източници - ядрената енергия и възобновяемите източници. Заедно те могат да се превърнат в общ гарант за независимост, сигурност на доставките и конкурентоспособност - ако ги използваме правилно“, подчерта фон дер Лайен, цитирана от АФП.

Най-голямата европейска икономика - Германия, реши да затвори всичките си атомни електроцентрали след трагедията във Фукушима, Япония през 2011 г. От 1962 г. насам в Германия бяха изградени 37 АЕЦ. В резултат на решението производството на електроенергия в Германия намалява от 2017 г. насам, като страната се превърна в нетен вносител на енергия през 2023 г., когато спря последните си ядрени блокове.

Макрон посочи, че гражданската ядрена енергия е ключов фактор за осигуряване на енергиен суверенитет.

„Ядрената енергия е ключът към съчетаването на независимостта - и следователно на енергийния суверенитет - с декарбонизацията, а оттам и с въглеродната неутралност“, каза френският президент.

„Виждаме това и в настоящия геополитически контекст: когато сме прекалено зависими от въглеводороди, те могат да се превърнат в инструмент за натиск или дори за дестабилизация“, добави той.

Фон дер Лайен отбеляза, че „докато през 1990 г. една трета от електроенергията в Европа идваше от ядрена енергия, днес делът ѝ е едва около 15%“.

„През последните години наблюдаваме глобално възраждане на ядрената енергия. Европа иска да бъде част от този процес“, продължи председателят на Европейската комисия.

Тя съобщи, че Европейският съюз ще „създаде гаранция на стойност 200 милиона евро за подкрепа на инвестициите в иновативни ядрени технологии“, като представи нова стратегия за малки модулни реактори.

„Искаме тази нова технология да започне да функционира в Европа в началото на 30-те години на XXI век“, каза тя.

Малките модулни реактори представляват модерни ядрени реактори с мощност до 300 мегавата електроенергия на единица – приблизително една трета от производствения капацитет на традиционен ядрен реактор.

Те са сравнително по-лесни за изграждане, което ги прави по-достъпни като цена в сравнение с големите енергийни реактори.

Началото на срещата на върха беше за кратко прекъснато от двама активисти на „Грийнпийс“, които се качиха на сцената, докато Макрон приветстваше участниците, и разгънаха транспарант с надпис: „Ядрената енергия подхранва войната на Русия.“

Един от активистите извика: „Защо купуваме уран от Русия?“, преди двамата да бъдат изведени от охраната.

„Грийнпийс“ обвини Франция, че поддържа връзки с руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, въпреки руската инвазия в Украйна, която вече е в петата си година.

През 2018 г. френската компания „Електрисите дьо Франс“ (EDF) подписа многомилионно споразумение с дъщерната компания на „Росатом“ - „Тенекс“, за изпращане на преработен уран от френските атомни електроцентрали в Русия, където той да бъде преобразуван и повторно обогатен, преди отново да бъде използван за производство на електроенергия.

„Грийнпийс“ съобщи, че около 15 нейни активисти са попречили на пристигането на официални лица към мястото на събитието.

„Тази глобална среща на върха за ядрената енергия е напълно откъсната от настоящата световна ситуация – както по отношение на геополитическото напрежение и въоръжените конфликти, така и в контекста на борбата срещу климатичните промени“, заявиха от „Грийнпийс“.