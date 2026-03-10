Свят

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Урсула фон дер Лайен: Що се отнася до изкопаемите горива, ние сме напълно зависими от скъп и нестабилен внос

10 март 2026, 22:38
Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток
Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България
Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ
Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан
Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран
Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон
След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон призоваха европейските държави да увеличат използването на гражданска ядрена енергия, за да гарантират енергийната независимост на Европа, като подчертаха, че войната в Близкия изток е показала колко уязвима е Европа.

Двамата говориха на среща на върха, посветена на ядрената енергия край Париж.

Фон дер Лайен заяви, че отказът на Европа от гражданската ядрена енергия е разкрил „уязвимостта“ на континента по отношение на изкопаемите горива.

Барозу благослови ядрената енергетика

„Беше стратегическа грешка Европа да се откаже от надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии“, каза тя при откриването на втората Среща на върха за ядрената енергия.

„Що се отнася до изкопаемите горива, ние сме напълно зависими от скъп и нестабилен внос. Това ни поставя в структурно по-неблагоприятно положение спрямо други региони“, добави тя.

„Настоящата криза в Близкия изток е ярко напомняне за уязвимостта, която това създава. Разполагаме със собствени нисковъглеродни енергийни източници - ядрената енергия и възобновяемите източници. Заедно те могат да се превърнат в общ гарант за независимост, сигурност на доставките и конкурентоспособност - ако ги използваме правилно“, подчерта фон дер Лайен, цитирана от АФП.

Най-голямата европейска икономика - Германия, реши да затвори всичките си атомни електроцентрали след трагедията във Фукушима, Япония през 2011 г. От 1962 г. насам в Германия бяха изградени 37 АЕЦ. В резултат на решението производството на електроенергия в Германия намалява от 2017 г. насам, като страната се превърна в нетен вносител на енергия през 2023 г., когато спря последните си ядрени блокове.

България и още 10 държави срещу Германия за АЕЦ

Макрон посочи, че гражданската ядрена енергия е ключов фактор за осигуряване на енергиен суверенитет.

„Ядрената енергия е ключът към съчетаването на независимостта - и следователно на енергийния суверенитет - с декарбонизацията, а оттам и с въглеродната неутралност“, каза френският президент.

„Виждаме това и в настоящия геополитически контекст: когато сме прекалено зависими от въглеводороди, те могат да се превърнат в инструмент за натиск или дори за дестабилизация“, добави той.

Фон дер Лайен отбеляза, че „докато през 1990 г. една трета от електроенергията в Европа идваше от ядрена енергия, днес делът ѝ е едва около 15%“.

„През последните години наблюдаваме глобално възраждане на ядрената енергия. Европа иска да бъде част от този процес“, продължи председателят на Европейската комисия.

Тя съобщи, че Европейският съюз ще „създаде гаранция на стойност 200 милиона евро за подкрепа на инвестициите в иновативни ядрени технологии“, като представи нова стратегия за малки модулни реактори.

„Искаме тази нова технология да започне да функционира в Европа в началото на 30-те години на XXI век“, каза тя.

Въпреки кризата в ЕС Германия се отказва от атомната енергия

Малките модулни реактори представляват модерни ядрени реактори с мощност до 300 мегавата електроенергия на единица – приблизително една трета от производствения капацитет на традиционен ядрен реактор.

Те са сравнително по-лесни за изграждане, което ги прави по-достъпни като цена в сравнение с големите енергийни реактори.

Началото на срещата на върха беше за кратко прекъснато от двама активисти на „Грийнпийс“, които се качиха на сцената, докато Макрон приветстваше участниците, и разгънаха транспарант с надпис: „Ядрената енергия подхранва войната на Русия.“

Един от активистите извика: „Защо купуваме уран от Русия?“, преди двамата да бъдат изведени от охраната.

„Грийнпийс“ обвини Франция, че поддържа връзки с руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, въпреки руската инвазия в Украйна, която вече е в петата си година.

През 2018 г. френската компания „Електрисите дьо Франс“ (EDF) подписа многомилионно споразумение с дъщерната компания на „Росатом“ - „Тенекс“, за изпращане на преработен уран от френските атомни електроцентрали в Русия, където той да бъде преобразуван и повторно обогатен, преди отново да бъде използван за производство на електроенергия.

„Грийнпийс“ съобщи, че около 15 нейни активисти са попречили на пристигането на официални лица към мястото на събитието.

„Тази глобална среща на върха за ядрената енергия е напълно откъсната от настоящата световна ситуация – както по отношение на геополитическото напрежение и въоръжените конфликти, така и в контекста на борбата срещу климатичните промени“, заявиха от „Грийнпийс“.

Източник: БГНЕС    
Ядрена енергия Енергийна независимост Урсула фон дер Лайен Европейски съюз
Последвайте ни
България започва преговори с Турция за договора с

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 5 минути

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Свят Преди 1 час

Осем военнослужещи остават в тежко състояние

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Свят Преди 5 часа

Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 5 часа

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

<p>Бивши военни от Украйна шпионирали в България</p>

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

България Преди 5 часа

Разследването е свързано със секретна информация

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Кой ще свали куртката си завинаги?

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Свят Преди 6 часа

Планът включва засилен контрол и превантивни мерки за сигурност в цялата страна

,

Бруно Марс превзе върховете на „Билборд“: Певецът с исторически дубъл в класациите

Любопитно Преди 6 часа

Певецът заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта

Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

България Преди 7 часа

Тя посочи, че в усилията си за евакуация България е получила помощ от Австрия, Съединените щати, Турция, Португалия и Унгария

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

Свят Преди 7 часа

Шах е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица

Кимбъл Мъск

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Свят Преди 7 часа

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

България Преди 7 часа

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Свят Преди 7 часа

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

България Преди 7 часа

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Любопитно Преди 7 часа

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 7 часа

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

“Молец” тръгват на турне, ще пеят под открито небе

Edna.bg

5 начина да се справим със сухата кожа

Edna.bg

Виктор Осимен се разплака заради голям транспарант

Gong.bg

Анчелоти отиде на крака при Неймар, но звездата се контузи... за рождения ден на сестра си

Gong.bg

Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток

Nova.bg

Енергийният министър на САЩ: Ескортирахме танкер през Ормузкия проток. Белият дом отрече

Nova.bg