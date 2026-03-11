Любопитно

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Юбилейното 30-о издание на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ ще се проведе между 12 и 31 март. Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан миналия май

11 март 2026, 09:09
Ю билейното 30-о издание на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ ще се проведе между 12 и 31 март. Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан миналия май.

Същата вечер ще бъде връчена Наградата на София за изключителен принос към изкуството на киното на „майстора на светлината“ – оператора Емил Христов.

В рамките на фестивала има няколко важни конкурса. „Акредитацията от страна на FIAPF за фестивала е за представяне на първи и втори режисьорски филм. Това е много важен акцент, защото по този начин те имат шанса да бъдат видени от международната публика“, казва Светлана Дамянова, която е част от екипа на фестивала. Международното жури, което ще оценява първите и втори филми на режисьорите, включени в конкурсната програма, тази година се оглавява от унгарския режисьор Дьорд Палфи.

Всяка година се дава възможност и на млади български творци да показват своите късометражни филми. Международното жури определя специална награда, която е от полза за бъдещите им творчески проекти. 

„В Балканския конкурс имаме невероятни творби, които са били представяни на различни филмови форуми през годината и имат шанса да се срещнат освен с нашата публика, и с международното жури, което ги оценява. В документалния конкурс творбите са на световно ниво и с изключителен интерес от страна на публиката“, сподели Дамянова.

В рамките на „София Филм Фест“ специални майсторски класове ще изнесат Ивайло Христов, Емил Христов, Ян Енглерт, Дьорд Палфи и Арно Деплешен. Те са с вход свободен.

Дейвид Макензи е специален гост на фестивала. Той също ще има свой майсторски клас в Дома на киното в деня след раздаването на наградите, допълни Дамянова. Френският режисьор Арно Деплешен пък ще представи своя най-нов филм – „Два рояла“, заедно със своя съсценарист и съпродуцент Камен Велковски.

В основната конкурсна програма участват два български филма и много копродукции с България. „Един от тях е „Лъст“ на Ралица Петрова, който беше представен в програмата на „Берлинале“. „Жени извън употреба“ е вторият пълнометражен игрален филм на Александър Косев. „Нина Роза“ на Женевиев Дулуд дьо Сел също имаше специално признание в програмата на „Берлинале“, изброи Дамянова. 

„В Балканския конкурс най-важният акцент с българско участие е последният филм на Стефан Командарев – „Made in EU“. В документалния конкурс е „Истина или предизвикателство“ на Тонислав Христов – филм, който пресъздава търсенето на истината в нашата нереална реалност. Имаме и един чудесен специален акцент с новия игрален филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков – „Аврора“, сподели още тя.

София Филм Фест: Повече от кино 

„София Филм Фест“ (СФФ) не е просто най-голямото филмово събитие в България, а истински културен феномен, който вече близо три десетилетия поставя София на картата на световното кино. Фестивалът е признат от Международната федерация на асоциациите на филмовите продуценти (FIAPF) и е включен в класацията на сп. „Variety“ като един от 50-те задължителни фестивала в света.

Всичко започва през 1997 г. като тематичен музикален филмов фестивал (под името „Мюзик Филм Фест“). С годините концепцията му се разширява драматично. От скромно събитие за меломани, СФФ израства до мащабен международен форум, който всяка година представя над 150 пълнометражни игрални и документални филма, както и над 20 късометражни продукции.

Една от най-ценните части на фестивала е професионалният пазар „София Мийтингс“. Това е индустриално събитие, което събира в София стотици чуждестранни продуценти, дистрибутори и селекционери на големи фестивали. Тук се представят проекти в развитие, които тепърва търсят финансиране, което прави София важен инкубатор за европейското кино.

Звезден прах в София

През годините гости на фестивала са били колоси на киното като Вим Вендерс, Алън Паркър, Тери Гилиъм, Емир Кустурица, Кшищоф Зануси, Клаудия Кардинале и много други. По традиция фестивалът връчва „Наградата на София“ за изключителен принос към изкуството на киното.

Това, което прави „София Филм Фест“ специален, е неговата демократичност. Прожекциите не са само в НДК, но и в малките арт кина като „Одеон“, „Дом на киното“, „G-8“ и „Euro Cinema“. Фестивалът има и своите пътуващи издания в Пловдив, Варна и Бургас, носейки магията на авторското кино до публиката в цялата страна.

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България. 

Вижте още позитивни новини от страната ТУК.

Източник: Агенция "Фокус"    
