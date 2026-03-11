Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

О чаква се кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери. Социалният министър трябва да предложи конкретни суми. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.
Ще получат ли пенсионерите великденски добавки
Предлага се:
- По 50 евро допълнително да получат тези, чиято пенсия или сбор от пенсии е до 390,63 евро – размера на линията за бедност.
- По 20 евро за пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. - до размера на минималната работна заплата.