Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

"Ако Иран е поставил мини в Ормузкия проток и нямаме данни за това, искаме те да бъдат премахнати незабавно! Ако по някаква причина са били поставени мини и не бъдат премахнати незабавно, военните последици за Иран ще бъдат на ниво, невиждано досега".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Ако, от друга страна, премахнат това, което може да е било поставено, това ще бъде гигантска стъпка в правилната посока! Освен това, ние използваме същите технологии и ракетни възможности, разположени срещу наркотрафикантите, за да елиминираме трайно всеки кораб или лодка, опитващ се да минира Ормузкия проток. С тях ще се действа бързо и жестоко. Предупредени сте!", добави Тръмп.

По-рано днес Си Ен Ен съобщи, че спред разузнаването на САЩ ирански кораби са започнали да минират Ормузкия проток, през който минава около една пета от износа на суров петрол в света.