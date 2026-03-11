Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места, главно в Източна България, ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, за София – около -1°. Атмосферното налягане ще се понижава, но ще остане по-високо от средното за месеца

В сряда над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време с по-значителна висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието – между 8° и 11°, за София – около 15°.

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 46 мин. и залязва в 18 ч. и 28 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 7 мин. и залязва в 10 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България; условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на отделни места в низините и котловините. Вятърът в приземния слой ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между -2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски в източните райони – между 8° и 11°.