България

Прощаваме се с Любен Дилов-син в петък

Поклонението ще се състои в столичния храм „Св. София“

3 юни 2026, 07:25

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П оклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София“, съобщава семейството на Любен Дилов-син в публикация във Facebook.

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък“, казват те.

Почина Любен Дилов-син

„Ще изпратим нашия баща, дядо и приятел, неповторимия и непрежалим Любен Дилов-син, на 5 юни от 15:00 ч. в храм „Св. София“, допълват от семейството.

Източник: БГНЕС

61-годишният писател, сатирик, журналист, телевизионен сценарист и политик си отиде във вторник /2 юни/ в Правителствената болница в София, където бе преместен преди две седмици след тежък инфаркт, получен в Италия.

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

Редица негови колеги от политическия живот и шоубизнеса изказаха своите съболезнования, описвайки го като "различен", "остроумен" и "талантлив".

Почина народният представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син
5 снимки
Любен Дилов син
Любен Дилов син
Любен Дилов син
Любен Дилов син

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Завършва журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е сред създателите на емблематични телевизионни предавания като "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави". От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

В политиката влиза през 2001 г., като е създател и първи говорител на движение "Гергьовден". Бил е народен представител в няколко парламента. Той не успя да положи клетва в 52-рото Народно събрание.

През последните месеци Дилов-син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми.

Източник: БТА; "Фокус"    
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