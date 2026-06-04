Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите

К омисията по бюджет и финанси прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от депутата Явор Гечев („Прогресивна България“) и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги.

Законопроектът е обусловен от необходимостта от осигуряване на продължаваща, последователна и ефективна защита на потребителите срещу необосновано увеличение на цените в периода след въвеждането на еврото в България, както и от необходимостта от създаване на устойчиви механизми за прозрачност, контрол и обществено доверие в условията на динамична икономическа среда, се посочва в мотивите към проекта. Отбелязва се също, че законодателната инициатива не следва да се разглежда като въвеждане на изцяло нов регулаторен режим, а като логично продължение, надграждане и систематизиране на вече въведените механизми в Закона за въвеждане на еврото в България.

На първо четене: НС прие промените в Закона за защита на потребителите

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставни или производствени разходи, увеличаване на разходите за труд, промени в цените на енергия, горива или суровини, промени в данъци, такси или други публични задължения, и други.

В проекта е посочено, че преценката за икономическа обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на записаните в закона фактори върху разходите или икономическата дейност на търговеца. Редът и начинът за извършване на преценката дали цените са обосновано повишени, както и сравним предходен период ще бъдат определени с методика, приета от Министерския съвет.

Текстовете предвиждат КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информация за справедливата стойност на стоки, определени със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Справедливата стойност има индикативен характер и се определя от методика, приета от Министерския съвет, като при определяне на справедливата стойност се отчита „цената на едро плюс“, която включва цената на едро, оперативни разходи и търговска надценка, както и сравнителен елемент, при който се прави съпоставка с цените на същите или сходни стоки в други държави членки на ЕС, е посочено в проекта.

Беше подкрепено предложение за изменение, внесено от Константин Проданов („Прогресивна България“) и депутати, според което търговците, осъществяващи дейност с предмет търговия на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 25 000 000 евро са длъжни да публикуват ежедневно в машинен формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и да предоставят на КЗП тази информация. Предложението беше прието с редакция на депутата Мартин Димитров („Демократична България“) това да става ежедневно до 8:00 ч., вместо предложения 7:00 часа.

Комисията прие предложение на Константин Проданов и депутати, предвиждащо при необосновано повишаване на цените санкцията за виновните лица да е от 1000 до 10 000 евро, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. В законопроекта е записано още, че когато нарушението е извършено по отношение на повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание. Записано е също, че който не предостави тази информация или предостави непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща информация, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 евро.

Прието беше Министерски съвет да приеме двете методики до два месеца, вместо първоначално предвидения срок от три месеца, от обнародването на закона в „Държавен вестник“. Законът влиза в сила от 9 август 2026 г. и се прилага до 9 август 2027 г., като не беше прието предложението на Мартин Димитров законът да действа до края на тази година.

Коментирайки опасения от прехвърлянето на текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите и удължаването им с една година, Явор Гечев посочи, че това се прави, защото смятат, че пазарът не се е успокоил достатъчно, има нужда от още време по отношение на балансирането на цените и свикване на потребителите в това да мислят в евро, а не в лева, както и защото все още има несигурна обстановка по отношение на войните. "От тази гледна точка ние считаме, че този закон трябва да продължи в определена част, за да може да гарантираме, че няма да има изкривявания, които не са пазарни. Нищо повече, нищо по-малко, с изключение на едно-две неща, които сме сложили - за справедливата стойност", обясни Гечев. Той добави, че са се съобразили с почти всички разумни неща, които са предложени от бранша, от депутатите, обяснявайки, че тази справедлива стойност е индикатор. Гечев посочи, че това е сравнителен индикатор, който не е нов, съществува в теорията и в огромна част от индикаторите, с които мерят едни от най-големите консултантски организации, както и че той не е задължителен, не дава извънредни правомощия и не регулира каквото и да е по отношение на пазара. По думите на Гечев, ако се прецени, че този закон няма нужда да действа още година и половина, той декларира, че ще се подпише на предложение за неговото предварително прекратяване, ако се счете, че пазарът е балансиран и успокоен и няма рискове по отношение на изкривяването му.

В коментар на оценка на въздействието на законопроекта върху българския бизнес, Константин Проданов отбеляза, че както по този, така и по законопроекта за промени в Закона за защита на конкуренцията, който комисията също разглежда днес, са постъпили становища от работодателски и от редица други организации, които са взети предвид при съставянето му. Той отбеляза, че едно от предложенията между първо и второ четене е увеличаване на прага на изискуемия оборот на търговците, който поражда задължения да публикуват данни за цените - от над 5 млн. евро на над 25 млн. евро, посочвайки, че това е значително намаляване на тежестта върху малкия бизнес, който вече няма да има нужда да подава такива данни. Нашето виждане е, че стъпвайки на опита на други страни, които са приемали еврото, след изтичане на формалния първоначален срок на двойно обозначаване продължава да има остатъчни инфлационни тенденции, свързани и с психологически фактори и пазарни неефективности, и това се опитваме да преборим, посочи Проданов.