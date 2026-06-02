„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

Б ългарските политици и общественици скърбят за Любен Дилов - син. Той е избиран за депутат от ГЕРБ общо девет пъти, като при последния не успя да положи клетва заради усложненото си здравословно състояние. Дилов бе писател, журналист, сценарист, предприемач и политик, съобщава NOVA.

Лидерът на партията Бойко Борисов пръв съобщи скръбната вест с публикация във Facebook. Той го описа като свой приятел, ярка личност с гражданска позиция и талантлив писател. След него тъгата си изразиха бившият вътрешен министър Даниел Митов и депутатът Тома Биков.

Митов описа Любен Дилов като изключително любознателен и широко скроен човек, проявяващ жив интерес към света, хората и новите идеи. По думите му разговорите с него винаги били увлекателни и обогатяващи, независимо дали ставало дума за политика, литература, история, пътешествия или други неочаквани теми.

Даниел Митов подчерта, че Дилов притежавал неподправено чувство за хумор и умеел да намира точните думи дори в най-различни ситуации. Той го определи като човек без предразсъдъци и без излишна показност, който общувал естествено и искрено и проявявал неподправен интерес към хората около себе си.

„Любо Дилов беше един от най-живите, добри, цветни и интересни хора, които съм срещал в живота си. Ще ми липсва много! Бог да го прости и искрени съболезнования на семейството и близките му!“, написа Биков.

Бившият вътрешен министър на ГЕРБ Младен Маринов изрази увереност, че Любен Дилов-син и днес би успял да предизвика усмивка – чрез дума, жест или кратък виц. Той го описа като човек от „хвърчащите хора“, но в същото време здраво стъпил на земята, който е умеел да окуражава околните дори в трудни моменти, често с чувство за хумор или кратка забележка, която връща хората към реалността.

Маринов подчерта, че Дилов няма просто да липсва, а ще остави осезаема празнота, и му се пожелава светъл път. Авторът завършва с искрени съболезнования към близките на Любо Дилов-син.

Депутатът от ГЕРБ Деница Сачева написа прочувствени думи: „Някои хора си отиват. Други остават в езика, мислите и въображението. Уникалният и неповторим приятел и колега Любен Дилов-син остава“.

Кметът на Бургас Димитър Николов изрази дълбока тъга от кончината на Любен Дилов-син, като го определи като добър човек, интелектуалец и истински благородник, а също и като личен приятел.

Той подчерта, че Дилов е оставил силна следа със своето ярко присъствие, смях и доброта, които ще му липсват. В изказването си се сбогува с него с думите „Сбогом, Любо!“ и отправи съболезнования и кураж към семейството и близките му.

Бившият енергиен министър на ГЕРБ Жечо Станков написа следното: „Понякога думите не стигат.

Остава тъгата от раздялата и благодарността, че съдбата ме срещна с човек като Любен Дилов. Приятел, който умееше да вдъхновява, да разсмива и да оставя светлина след себе си. Днес казвам „сбогом“, но споменът за теб ще остане жив. Почивай в мир, приятелю. Сигурен съм, че ще продължиш да твориш и да вдъхновяваш на едно по-добро място“.

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова изрази скръбта си и сподели за близостта си с него. „С него сме било както на една сцена като артисти, така и противници на политическата такава. Той измисли фразата “Абсолютно белобрадие”, която ми стана емблема и това ще ми остане вечен спомен от него. Имаше чудесно чувство за хумор. Нека почива в мир и съболезнования на близките”.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов бе сред първите, които почетоха паметта на Дилов. Двамата са част от легендарния екип на студентското предаване Ку-ку в началото на 90-те години, а по-късно работят заедно в „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Дилов е сред най-близките творчески съратници и съдружници на Трифонов в миналото.

Трифонов описа Любен Дилов-син като изключително ярка и нестандартна личност, която трудно може да бъде побрана в обикновени определения. По думите му всякакви опити да бъде описан звучат клиширано, защото Дилов е бил необикновено богат духовно и интелектуално.

Трифонов подчертава, че при общуване с него човек е бил „засипван“ от знания, чувство за хумор и оригинално мислене, съчетани с много талант и широк кръгозор. Той го определя като човек с изключителен ум и дарба, който е оставял силно впечатление във всеки разговор.

Съболезнованията извън политиката

Извън политиката, примата на българската музика Лили Иванова също изрази уважението си към паметта на Дилов с думите: „Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов - син! Съболезнования на семейството му!“

Проф. Любомир Стойков, който е бил негов преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, пък написа следното: „Посрещнах със свито сърце новината за трагичната кончина на Любен Дилов - син. Изключително остроумен, феноменално оригинален и неподражаем майстор на иронията и богато нюансирания хумор, той остава в душата ми! Моите дълбоки съболезнования към семейството му! Сбогом, Адаш! Бог да те прости! Поклон“.

Росен Петров си спомни за Любен Дилов-син като за човек, с когото съдбата и работата го свързват близко в миналото. Той го определя като една от най-ярките фигури, олицетворяващи „духа на Ку Ку“, и му отдава заслуга за това, че е обединил млади хора от цялата страна, желаещи да правят нещо ново и различно в бурните години на 90-те.

Дилов е описан като широко скроен човек, който е приемал с усмивка трудностите и е гледал с дистанция на конфликтите и скандалите около себе си. Изтъква се и силното му чувство за хумор, както и талантът му като автор.

Писателката Милена Фучеджиева написа „Светла памет на Любо Дилов“.

Политическият PR Нидал Алгафари определи Дилов като един от най-остроумните, най-интелигентните и най-талантливите хора от екипа на „Ку Ку“, както и като човек, който е обичал живота.

Той споделя, че се гордее, че е имал възможност да работи и общува с него, и изразява дълбока лична признателност към него. Алгафари заявява, че Дилов ще остане завинаги в паметта и сърцата на него и семейството му, като подчертава силната емоционална връзка и обич, която изпитва към него.

Писателката и поетеса Гери Турийска изрази силната си емоционална загуба и тъга, като отбелязва, че без него нещата вече няма да бъдат същите. Благодари му за подкрепата и доверието, което ѝ е давал през годините, включително за това, че е вярвал в нейните идеи и е участвал в тях с лекота и чувство за хумор.

Турийска подчертава, че двамата са споделили много общи преживявания и спомени, които ще останат живи за нея, и обещава да пази и разказва за неговата „светлина“.

Бившият дипломат и международен анализатор Милен Керемедчиев се сбогува с Любен Дилов-син, като изрази силната си тъга от загуба на близък приятел. Той сподели, че ще му липсват отличителният му външен вид, остроумните шеги и впечатляващият интелект, с които е бил свикнал през годините.

В спомена си го описа като човек с изключително заразително добро настроение и чувство за хумор, и си го представя как продължава да забавлява хората „там горе“. Завършва с надежда, че някой ден отново ще се срещнат и ще се посмеят заедно.

В българския обществен живот Любен Дилов - син често е възприеман като публицист и политически коментатор с подчертано ироничен стил, който се движи между медиите, културата и политиката. Той е част от ГЕРБ за общо осем парламентарни мандата. Имайки предвид и избирането му за 52-рото Народно събрание през 2026 г., в което не успя да положи клетва на първото заседание поради тежък здравословен проблем, тогава може да се каже, че е избиран девет пъти за депутат, но е бил действащ народен представител в осем парламента.