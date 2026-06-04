Инцидент с „Боинг 787“ във Франкфурт, има ранени

С амолет „Боинг 787 Дриймлайнър“ (Boeing 787 Dreamliner) на германската компания „Луфтханза“ ( Lufthansa) е претърпял инцидент с предния колесник на летището във Франкфурт на Майн в ранния следобед, предаде „Ройтерс“.

Според говорител на летището предният колесник на самолета се е подгънал, докато машината се е намирала на гейта около 12:45 ч. местно време (13:45 българско време). Обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

Камион и самолет се запалиха на летището във Франкфурт

„Луфтханза“ потвърди инцидента и по-късно съобщи, че няколко служители са били ранени и получават медицинска помощ.

„Пътниците все още не бяха се качили на борда“, посочи говорител на компанията в изявление, изпратено по електронна поща. По думите му на борда на самолета по време на инцидента са се намирали членове на екипажа и наземен персонал.

Операторът на летището „Фрапорт“ (Fraport) обяви, че продължава да събира информация, включително за причините и последиците от инцидента.

Самолетът „Боинг 787 Дриймлайнър“ е сравнително нов във флотилията на „Луфтханза“, с два двигателя и широк корпус и се използва основно за полети на дълги разстояния.

На този етап няма данни инцидентът да е свързан с проблем с конструкцията на самолета, разследването предстои да установи точната причина за повредата на колесника.

Говорител на „Луфтханза“ съобщи, че авиокомпанията е сформирала кризисен щаб, който да анализира инцидента и да определи следващите стъпки. Засега не е ясно дали той се дължи на човешка грешка или на евентуален технически дефект, информира „Блумбърг“.

Инцидентът е необичайна повреда за самолет, произведен едва миналата година и влязъл в експлоатация през февруари според данни на „ФлайтРадар24“ (FlightRadar24). По информация от същия източник самолетът е трябвало да изпълни днес полет от Франкфурт до Лос Анджелис.

Нови проблеми за "Боинг 787 Дриймлайнър"

„Луфтханза“ закъсня значително с включването на „Боинг 787 Дриймлайнър“ във флотилията си заради забавяния в сертифицирането на новите бизнес седалки „Алегрис“ (Allegris). Германският авиопревозвач оперира със самолети, както на „Боинг“, така и на „Еърбъс“ ( Airbus), включително вече спрения от производство „Боинг 747“ (Boeing 747) и по-новите самолети „Еърбъс A350“ (Airbus A350).

Компанията е поръчала допълнителни 10 самолета „Еърбъс А350-900“ и 10 „Боинг 787-9“ (Boeing 787-9), с които да замени по-старите. В момента „Луфтханза“ разполага с около дузина самолета „Дриймлайнър“ в експлоатация, а още няколко са поръчани.