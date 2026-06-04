Свят

Инцидент с „Боинг 787“ във Франкфурт, има ранени

„Луфтханза“ потвърди инцидента и по-късно съобщи, че няколко служители са били ранени и получават медицинска помощ

4 юни 2026, 21:21
Инцидент с „Боинг 787“ във Франкфурт, има ранени
Източник: iStock

С амолет „Боинг 787 Дриймлайнър“ (Boeing 787 Dreamliner) на германската компания „Луфтханза“ ( Lufthansa) е претърпял инцидент с предния колесник на летището във Франкфурт на Майн в ранния следобед, предаде „Ройтерс“.

Според говорител на летището предният колесник на самолета се е подгънал, докато машината се е намирала на гейта около 12:45 ч. местно време (13:45 българско време). Обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

Камион и самолет се запалиха на летището във Франкфурт

„Луфтханза“ потвърди инцидента и по-късно съобщи, че няколко служители са били ранени и получават медицинска помощ.

„Пътниците все още не бяха се качили на борда“, посочи говорител на компанията в изявление, изпратено по електронна поща. По думите му на борда на самолета по време на инцидента са се намирали членове на екипажа и наземен персонал. 

Операторът на летището „Фрапорт“ (Fraport) обяви, че продължава да събира информация, включително за причините и последиците от инцидента.

Самолетът „Боинг 787 Дриймлайнър“ е сравнително нов във флотилията на „Луфтханза“, с два двигателя и широк корпус и се използва основно за полети на дълги разстояния. 

На този етап няма данни инцидентът да е свързан с проблем с конструкцията на самолета, разследването предстои да установи точната причина за повредата на колесника.

Говорител на „Луфтханза“ съобщи, че авиокомпанията е сформирала кризисен щаб, който да анализира инцидента и да определи следващите стъпки. Засега не е ясно дали той се дължи на човешка грешка или на евентуален технически дефект, информира „Блумбърг“.

Инцидентът е необичайна повреда за самолет, произведен едва миналата година и влязъл в експлоатация през февруари според данни на „ФлайтРадар24“ (FlightRadar24). По информация от същия източник самолетът е трябвало да изпълни днес полет от Франкфурт до Лос Анджелис.

Нови проблеми за "Боинг 787 Дриймлайнър"

„Луфтханза“ закъсня значително с включването на „Боинг 787 Дриймлайнър“ във флотилията си заради забавяния в сертифицирането на новите бизнес седалки „Алегрис“ (Allegris). Германският авиопревозвач оперира със самолети, както на „Боинг“, така и на „Еърбъс“ ( Airbus), включително вече спрения от производство „Боинг 747“ (Boeing 747) и по-новите самолети „Еърбъс A350“ (Airbus A350).

Компанията е поръчала допълнителни 10 самолета „Еърбъс А350-900“ и 10 „Боинг 787-9“ (Boeing 787-9), с които да замени по-старите. В момента „Луфтханза“ разполага с около дузина самолета „Дриймлайнър“ в експлоатация, а още няколко са поръчани.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
Последвайте ни
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Инцидент с „Боинг 787“ във Франкфурт, има ранени

Инцидент с „Боинг 787“ във Франкфурт, има ранени

Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

"Хизбула" отхвърли условията на примирието с Израел

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"От фрагментация към мащаб": Водещи индустриални лидери призоваха за реформи в ЕС

"От фрагментация към мащаб": Водещи индустриални лидери призоваха за реформи в ЕС

Любопитно Преди 2 часа

В рамките на Green Transition Forum 6.0, десетки висши ръководители на водещи компании от ключови индустрии у нас поставиха началото на "Софийска инициатива"

Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите

Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите

България Преди 3 часа

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм

България Преди 4 часа

Комисията по туризъм се състои от 15 народни представители

Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

България Преди 4 часа

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 15 народни представители

Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания

Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания

Любопитно Преди 4 часа

Холивудската легенда разкри, че е прекарала цяло десетилетие без да подозира за бруталните травми по тялото си, след като била оставена в безсъзнание на пода от мистериозен нападател

Димитър Балев от "Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията

Димитър Балев от "Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията

България Преди 4 часа

Комисията се състои от 19 народни представители

Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната

Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната

България Преди 4 часа

За председател на Комисията за прякото участие на гражданите беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“

За председател на Комисията за прякото участие на гражданите беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“

България Преди 4 часа

Комисията се състои от 15 народни представители

Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите

Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите

България Преди 4 часа

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

България Преди 4 часа

Комисията се състои от 23-ма народни представители

Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград

Изписаха от „Пирогов“ 17-годишния младеж от Благоевград

България Преди 4 часа

7-годишният младеж от Благоевград, който беше приет по спешност в столичната университетска болница „Пирогов“, днес (4 юни) бе изписан в добро състояние, съобщиха официално от лечебното заведение

Томислав Дончев беше избран за председател Комисията по иновациите и дигиталната трансформация

Томислав Дончев беше избран за председател Комисията по иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 4 часа

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация се състои от 15 народни представители

Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски"

Петър Стойчев от „Прогресивна България“ оглави Комисията по младежта и спорта

Петър Стойчев от „Прогресивна България“ оглави Комисията по младежта и спорта

България Преди 5 часа

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23-ма народни представители

Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване

Актьорът Шая Лабъф получи две години пробация заради сбиване

Свят Преди 5 часа

Лабъф, известен с ролите си във филмите „Трансформърс“ и „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“, беше арестуван след инцидент на 17 февруари

Халил Летифов от ДПС е избран за председател на Комисията по околната среда и водите

Халил Летифов от ДПС е избран за председател на Комисията по околната среда и водите

България Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Мария Бакалова посрещна 30-ия си рожден ден във Виена

Edna.bg

Започнаха репетициите на „Вакханки“ от Еврипид под режисурата на Явор Гърдев

Edna.bg

Официално: Андони Ираола е новият мениджър на Ливърпул

Gong.bg

НА ЖИВО: Испания - Ирак, съставите

Gong.bg

Река Черна излезе от коритото си в село Тича, залети са къщи и пътища (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско

Nova.bg