Парламентът почете паметта на Любен Дилов-син с минута мълчание

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С минута мълчание в памет на Любен Дилов-син започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Предложението да бъде отдадена почит направи Тома Биков от ГЕРБ – СДС, откъдето Дилов беше избран за депутат в 52-рия парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване.

Почина депутатът Любен Дилов-син

Дилов бе сред най-разпознаваемите фигури в българския обществен и политически живот, като в последния състав на парламента не успя да положи клетва поради влошеното си състояние.

"Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет", каза Биков. Той добави, че може би това е най-трудната процедура, която е предлагал.

Любен Дилов беше народен представител в осем парламента, беше избран за депутат и в 52-рия парламент, но не положи клетва, припомни в изказването си Тома Биков. "Като депутат той не обичаше патетиката", добави Биков.

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В словото си депутатът подчерта, че Дилов е значим културен факт в българското общество, журналист, публицист.

"Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно, и мисля, че този дух и стил трябва да бъде запазен не само в този парламент, но и в следващите – когато се взимаме прекалено насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро", каза Тома Биков.

"Любен Дилов наистина остави трайна следа в българското общество", каза след като беше отдадена почит, председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Новината за кончината на Любен Дилов-син бе съобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го определи като свой приятел и ярка обществена личност с изключително чувство за хумор и силна гражданска позиция. Дилов-син е избиран за народен представител девет пъти и е сред авторите и създателите на едни от най-популярните телевизионни формати в България.

Прощаваме се с Любен Дилов-син в петък

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на известния български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което работи като редактор в редица печатни издания. През 90-те години се утвърждава като ключова фигура в създаването на едни от най-популярните телевизионни предавания в България, сред които „Ку ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, оставили траен отпечатък върху българската телевизионна култура.

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Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“. През годините Дилов-син се утвърждава и като коментатор и сатирик, известен със своя остър език, ироничен стил и характерно чувство за хумор.