Свят

Отхвърлиха свалянето на имунитета Никола Минчев в правната комисия на ЕП

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала

3 юни 2026, 20:15
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П равната комисия в Европейския парламент е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев, предаде NOVA.

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала. 

До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания.

ЕП обсъжда сваляне имунитета на Никола Минчев

Припомняме, че Европейският парламент започна процедура по разглеждане на искане за сваляне на имунитета на българския евродепутат заради искане, отправено от белгийските власти в рамките на разследване за предполагаемо неправомерно лобиране и корупционни практики, свързани с дейността на китайска компания и европейските институции.

Според разследващите се проверява дали представители на компанията са предоставяли различни облаги на европейски политици с цел влияние върху решения в Европейския парламент. Минчев е сред няколкото евродепутати, за които е поискано снемане на имунитета, за да може разследването да продължи без ограничения.

Самият Минчев отрича да е извършил нарушение. По негови думи интересът на белгийските власти към него е свързан с посещение на футболен мач през 2024 г., организирано чрез негов тогавашен парламентарен асистент. Той подчертава, че срещу него няма повдигнато обвинение.

ЕП започва процедурата за свалянето на имунитетите на Никола Минчев и още няколко евродепутати

Снемането на имунитет не означава установяване на вина. Процедурата в Европейския парламент има за цел единствено да позволи на компетентните органи да извършат необходимите действия по разследването. Окончателното решение се взема след разглеждане на случая от правната комисия на институцията и последващо гласуване в пленарната зала.

Източник: NOVA    
Европейски парламент Никола Минчев депутатски имунитет
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Отхвърлиха свалянето на имунитета Никола Минчев в правната комисия на ЕП

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