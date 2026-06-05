Как краят на ядреното досие може да промени Иран и целия регион

В Техеран се води дебат дали контролът върху най-натоварената петролна артерия в света може да замени обогатяването на уран като основен инструмент за възпиране на противниците на страната.

Решението на Иран да изпълни отдавнашната си заплаха и да затвори Ормузкия проток доведе до ответни мерки от страна на Съединените щати под формата на американска военноморска блокада. Въпреки съмненията относно законността, осъществимостта и ефективността на първоначалния ход на Техеран, както и противоречивите сигнали за продължаването на блокадата, непосредственият глобален ефект, скокът в цените на петрола и верижните сътресения на пазарите - изглежда е изненадал дори самия Иран, ако се съди по реакциите на привърженици на режима в държавните медии и социалните мрежи.

Една радикална идея, доскоро възприемана като реторично преувеличение или в най-лошия случай като апокалиптичен сценарий, се превърна в оръжие за масови икономически сътресения, потенциално по-мощно от оръжието за масово унищожение, което Иран отдавна е заподозрян, че се стреми да създаде.

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Голямо внимание беше отделено на последиците от затварянето на протока за енергийната, продоволствената и търговската сигурност на Европа, Африка и Азия. Много по-малко внимание обаче се обръща на вътрешнополитическите последици в самия Иран и на по-дълбоката промяна, която това може да сигнализира: преход от отбранителна доктрина, основана на ядрените способности, към такава, основана на контрола върху Ормузкия проток.

До американската атака през юни 2025 г. срещу основните ирански съоръжения за производство на ядрено гориво Ислямската република беше похарчила милиарди долари за научноизследователска и развойна дейност, производство и защита на своята ядрена програма, като същевременно беше загубила още милиарди под формата на пропуснати приходи и възможности заради международната изолация и санкциите, които тази програма предизвика.

Ядреното досие беше и двигател на политическите репресии в страната. От 2005 г. насам едни от най-острите разделения между умерените и твърдолинейните среди бяха свързани именно с програмата и натрупващите се разходи по нея. Почти всички президентски избори след 2005 г. до известна степен се превърнаха в референдум за ядрената програма и начините за справяне с нейните последици. Голяма част от опозицията срещу авторитарното управление на върховния лидер аятолах Али Хаменей произтичаше от настояването му да запази този скъп проект и да толерира икономическите изкривявания, които той причиняваше.

Всяка личност или политическа група, която критикуваше програмата и подкрепяше дипломатическо решение, постепенно беше отстранявана от политическия живот. До 2021 г., след като повечето реформатори и умерени политици бяха недопуснати до президентските избори, дори дългогодишният доверен съратник на Хаменей Али Лариджани, по-късно убит от Израел през март 2026 г., малко след смъртта на самия Хаменей, беше дисквалифициран, до голяма степен заради ролята си като председател на парламента в подкрепа на Съвместния всеобхватен план за действие от 2015 г. (JCPOA).

Засега доказателствата след последното американско-израелско нападение не сочат към окончателна доктринална революция, но в Иран вече се води реален вътрешен дебат дали контролът върху протока може да замени ядрения потенциал като основно средство за възпиране. Съобщенията, че по време на преговорите с Пакистан Техеран е предложил да преустанови обогатяването на уран за няколко години, са показателни. Дори ако подобен ход е тактически и временен, той подсказва, че части от иранския държавен апарат вече не разглеждат обогатяването като неприкосновено стратегическо ядро и са готови да го заменят с лостове за влияние, свързани с Ормузкия проток и морските смущения.

И други сигнали сочат в същата посока. След като наследи баща си, новият върховен лидер Моджтаба Хаменей нито веднъж не спомена ядрената програма в публичните си изявления. За сметка на това многократно подчерта правото на Иран да контролира Ормузкия проток.

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Крайнодясното популистко крило сред консерваторите, олицетворявано от бившия ядрен преговарящ и съветник по националната сигурност Саид Джалили и фронта „Пайдари“ („Устойчивост“), също изглежда по-малко обсебено от ядрената тема. Един от водещите анализатори на това течение, Фоад Изади, не спомена нито веднъж ядрената програма по време на скорошно 50-минутно участие по държавната телевизия. Вместо това той възхвали Ормузкия проток като източник на приходи, надхвърлящи тези от износа на петрол.

„Колко дълго трябва да преследваме американците и да ги молим да отменят санкциите?“, попита той. „Сега Индия, като купувач на ирански петрол, трябва да лобира пред американския Конгрес за отмяна на санкциите, за да може да плаща за него.“

По-прагматичните консерватори около председателя на парламента и настоящ ядрен преговарящ Мохамад Багер Галибаф вече започнаха да оправдават временно прекратяване на обогатяването след ударите през юни 2025 г. по подземните ирански съоръжения. Те лансираха идеята за „ядрен залез“ в замяна на по-големи инвестиции в петролната индустрия. Сега още по-открито поставят под въпрос възпиращата стойност на статута на държава на прага на ядрено оръжие и настояват за преориентиране към морски контрол.

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„Обогатяването, което никога не е било особено силен инструмент за влияние, вече е заменено от Ормузкия проток, който за разлика от ядрените съоръжения не може да бъде бомбардиран, окислен или запълнен с бетон“, написа старшият съветник на Галибаф Джалил Мохеби.

Какъвто и да бъде изходът от американско-иранските преговори, двете последователни атаки срещу висшето политическо и военно ръководство на Иран, както и срещу неговата военна, разузнавателна и гражданска инфраструктура, направиха едно нещо ясно: статутът на държава на прага на ядрено оръжие не само не е осигурил възпиране, но според прагматичния консервативен анализатор Мостафа Наджафи дори може да е отслабил конвенционалните отбранителни способности на страната.

Ако лагерът на Ормузкия проток затвърди позициите си, последиците за вътрешната политика на Иран и за целия регион могат да бъдат значителни.

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Ядреното досие улесняваше твърдолинейните кръгове в определянето на патриотизма, заклеймяването на несъгласието и концентрирането на властта в ръцете на силовите структури. То подпомогна своеобразна „баасизация“, при която Корпусът на гвардейците на Ислямската революция овладя голяма част от държавния апарат и обезсмисли представителните институции.

Преходът от ядрената програма към Ормузкия проток може да отслаби аргументите на твърдолинейните среди за прочистване на реформаторите под претекст за националната сигурност и да отвори повече пространство за изборните институции и гражданското общество. Това би оправдало и онези, които отдавна твърдят, че силата на Иран се крие в неговата география, търговия и дипломация, а не във военно-технологичното надмощие, като по този начин би засилило ролята на дипломати и технократи за сметка на идеолозите с военен манталитет.

Ако морската география може да налага ефективни глобални разходи по-бързо и по-евтино от ядрения потенциал, Иран може вече да няма нужда от същото ниво на обогатяване и стратегическа неяснота, за да привлича внимание или да възпира натиск.

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Морската доктрина също така би преместила стратегическия център на тежестта на Иран към Персийския залив и южното крайбрежие. Пристанищата, корабоплаването, митниците, логистиката и енергийният транзит биха придобили по-голямо значение от вътрешните символични проекти, свързани с ядрения и силов комплекс. Южните части на страната биха спечелили по-голяма икономическа и политическа тежест.

В културен план подобна промяна може да започне да отслабва влиянието на парадигмите от Студената война и шиитските революционни наративи, които дълго време определяха мирогледа на Ислямската република. Самото име „Ормуз“ носи в персийската традиция препратка към Ормазд или Ахура Мазда, зороастрийския бог на мъдростта и реда.

Ориентацията към Ормуз няма да заличи революционния светоглед, но може да започне да го измества с различен език, този на територията, обмена, географията и държавния интерес. С течение на времето това би могло да насърчи по-единен и стабилен Иран, докато младите поколения продължават да се отдалечават от религиозната и понякога апокалиптична перспектива на режима към по-териториално, историческо и национално разбиране за страната.

На регионално равнище един ред, съсредоточен около Ормузкия проток, може да подтикне монархиите от Персийския залив към сътрудничество вместо към конфронтация. Споразуменията за морска сигурност, механизмите за предотвратяване на инциденти и транзитните рамки ще станат по-привлекателни, а отношенията на Иран с арабските му съседи могат да станат по-малко идеологически.

Накрая, тази промяна би могла постепенно да намали екзистенциалната тревога, която Израел изпитва по отношение на Иран. Ядрената стратегия скъсява дистанцията и засилва страховете от унищожение. Ормузкият проток обаче е твърде далеч от Израел и представлява твърде пасивен инструмент за възпиране, за да предизвиква същата паника.

Израел може и да продължи да възприема Иран като враждебна държава, но по-малко като непосредствена заплаха. Това би направило конфликта по-непряк, по-регионален и по-лесен за ограничаване. От своя страна подобна промяна може да преобрази и вътрешнополитическата среда в Израел, където екзистенциалният страх от Иран дълго време укрепваше радикалните партии и отслабваше по-умерените.

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Това, което тази война може би разкри, не е просто устойчивостта на Иран, а възможното изчерпване на стратегическата доктрина, чрез която Ислямската република определяше себе си през по-голямата част от последното поколение.

Ако най-ефективният инструмент за влияние на Иран вече се крие по-малко в ядрения потенциал и повече в суровите факти на морската география, външните сили трябва да внимават да не възпроизведат старото ядрено противопоставяне в леко променена форма.

Това не означава романтизиране на стратегия, основана на Ормузкия проток. Морската принуда е опасна, нанася сериозни икономически щети и потенциално може да противоречи на международното право. Но реална промяна в стратегическото мислене на Иран може да има последици, коренно различни от тези на ядрената парадигма, която определяше последните две десетилетия.

Докато европейските държави обмислят по-широка коалиция около Ормузкия проток, те трябва да гледат отвъд непосредствената задача за повторното отваряне и обезопасяване на морския път.

Подход, който разглежда протока единствено като проблем на сигурността, рискува да пропусне по-широката трансформация, протичаща в стратегическия дебат в Иран. Рамка, която вписва морската сигурност в дипломацията, облекчаването на санкциите, регионалното сближаване и управляваната взаимозависимост, може да направи повече от това просто да стабилизира корабоплаването. Тя може да помогне за отслабването на вътрешната логика, която направи ядреното досие толкова разрушително вътре в страната и толкова провокативно извън нея, а по този начин да даде най-добрия шанс вътрешният дебат в Иран да се развие в посока, която Европа би приветствала.

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