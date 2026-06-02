България

Почина депутатът Любен Дилов-син

През април той не можа да положи клетва през 52-рото Народно събрание заради здравословни проблеми

2 юни 2026, 11:26
Източник: БГНЕС

П очина народният представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син. Новината за кончината на 61-годишния депутат потвърдиха за БГНЕС от пресцентъра на партията. 

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа, потвъждавайки новината за кончината на Любен Дилов.

През април Дилов не можа да положи клетва през 52-рото Народно събрание заради здравословни проблеми, наложили постъпването му в болница в Италия.

Дилов претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение.

Любен Дилов-син е български писател, сатирик, журналист, телевизионен сценарист и политик.

Той е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на един от най-изявените автори на научна фантастика в България - Любен Дилов.

Завършва Факултета по журналистика на Софийския университет. Работил е като редактор в различни печатни издания, а по-късно се утвърждава като телевизионен сценарист и медиен предприемач.

Любен Дилов-син става популярен още през 90-те години като един от създателите и сценаристите на култови телевизионни предавания като: „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“.

Той е познат и с острия си сатиричен стил, както в журналистиката, така и в публичните си изяви.

След 2000 г. влиза в политиката. Бил е народен представител в няколко Народни събрания, включително от листите на коалиции като ОДС и по-късно ГЕРБ-СДС. Участвал е и в политическото движение „Гергьовден“, на което е съосновател и един от лидерите.

