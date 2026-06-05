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Раудскина: Легендарната исландска книга за черна магия

Заключена в гроба на своя създател и изписана със златни руни, „Червената кожа“ остава недосегаема дори за магьосниците, опитали да съживят мъртвите в катедралата на Холар

5 юни 2026, 06:16
Раудскина: Легендарната исландска книга за черна магия
Източник: iStock

В аналите на историята има малко гримоари (книги с магии), които да вдъхват толкова силен страх и очарование, колкото Раудскина (Rauðskinna) – легендарната исландска „Книга на властта“. Нейното съществуване прекрачва границите между вярата и вещерството, светлината и мрака. Каква тайна крие този том и защо един християнски епископ посвещава живота си на овладяването на забранените му заклинания?

Произходът на Раудскина е неразривно свързан с живота на Готскалк Никуласон, епископ на Холар от 1497 до 1520 г. Роден в Исландия през 1469 г., той е духовник, който обаче крие мрачна обсесия. Въпреки високия си пост в Църквата, Готскалк е печално известен със своята жестокост и безмилостна амбиция, заради което съвременниците му го наричат Грими (Жестокия).

Историческите хроники го описват като манипулатор, който се интересува повече от личната власт, отколкото от религиозните си задължения. Истинската му страст не са били библейските учения, а най-мрачните традиции на исландското магьосничество.

Епископът и неговият забранен гримоар

Обсебеността на Готскалк го подвежда да състави Раудскина – име, което на исландски означава „Червена кожа“. Книгата е подвързана с червена кожа и изписана със златни руни. Основната цел на този гримоар е безпрецедентна по своята дързост: да се овладее магията до такава степен, че практикуващият да може да контролира самия Сатана. Книгата бързо печели репутацията на „Библията на всички магьосници“ и остава в историята като най-могъщия и опасен наръчник по черна магия, писан някога в Исландия.

Готскалк прекарва години в изследване на древното вещерство. Неговата цел го отличава от останалите исландски магьосници по онова време, които обикновено са използвали уменията си за практически, ежедневни нужди – като изцеление на болни или прогонване на врагове. Фокусът на епископа върху демоничната магия го превръща в най-страховитата фигура в Исландия.

Въпреки тъмните си занимания, той остава епископ на Холар до смъртта си на 8 декември 1520 г. Смята се, че Готскалк е отнесъл Раудскина в гроба си, за да подсигури, че ужасяващите ѝ тайни ще останат погребани с него.

Трагичната история на Галдра-Лофтур
Легендата за Раудскина обаче не умират с Готскалк. Два века по-късно друг амбициозен ученик по магия – Лофтур Торстейнсон, решава да обсеби силата на книгата. Известен като Галдра-Лофтур (Магьосника Лофтур), в началото на XVIII век той учи в катедралното училище в Холар и става обсебен от тъмните изкуства. В продължение на девет лета и девет зими той трескаво изучава всеки забранен стих от тайните книги в библиотеката.

Лофтур вече е успял да овладее Граскина („Сива кожа“) – друг гримоар, съдържащ по-леки заклинания. Жаждата му за власт обаче го тласка към Раудскина. Той измисля безумен план: да съживи мъртвите епископи на Холар, включително жестокия Готскалк, и да ги принуди да му предадат книгата.

Една нощ Лофтур започва мрачен ритуал в самата катедрала. Той пее заклинания, които преобръщат думите на светите псалми, превръщайки ги в прослава на Дявола, и прави изповед, в която се зарича да се откаже от всичките си добри дела.

„Накрая се чу тежък тътен и един мъртвец се надигна от гроба, държейки тояга в лявата си ръка и червена книга под дясната си мишница.“ – гласят исландските фолклорни предания.

Това бил самият епископ Готскалк. Мъртвецът обаче категорично отказал да даде Раудскина. Докато напевът на Лофтур ставал все по-истеричен, а катедралата започвала да се тресе, един ужасен ученик, който наблюдавал ритуала тайно от камбанарията, не издържал и ударил църковната камбана.

Звънът прекъснал магията и върнал духовете обратно в гробовете им. В момента, в който камбаната прозвучала, всичко изчезнало в пода на църквата с тихо, зловещо шепнене. Лофтур така и не успява да се добере до Раудскина, а легендата за Червената книга остава заровена някъде под основите на катедралата в Холар.

Източник: Historic Mysteries    
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