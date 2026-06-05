Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

Г ермания искаше да получи място в Съвета за сигурност на ООН, но не успя. Външният министър Вадефул говори само за закъсняла рекламна кампания, но опозицията вижда "тежко поражение", "позор" и "шамар за Мерц", съобщи Deutsche Welle.

С каменно изражение на лицето германският външен министър Йохан Вадефул посрещна резултатите от тайното гласуване, обявени от неговата предшественичка и настояща председателка на Общото събрание на ООН Аналена Бербок: още в първия тур Португалия и Австрия постигнаха необходимото мнозинство от две трети за място в Съвета за сигурност на ООН. Португалия получи 134 гласа, Австрия получи 131, а Германия остана трета със 104 гласа.

„За всички нас това е истинско разочарование Не искам да го премълчавам“, заяви Вадефул по-късно в новините на обществения канал АРД. Мрачното настроение в германската делегация се обяснява и с това, че до последния момент се е смятало, че ще бъдат достатъчни многото разговори, проведени от първия германски дипломат от петък насам в Ню Йорк. Непосредствено преди самото гласуване списъкът с предполагаемите държави поддръжници на германската кандидатура изглеждаше достатъчно дълъг, разяснява медията.

Съпротива от страна на Русия или твърде закъсняла кампания

Още по-голямо беше учудването от това колко явна се оказа преднината на Португалия и Австрия още на първия тур. "Естествено, трябва да отчетем и това, че има и някои, които са работели срещу нас. Русия е добър пример за това. Те, разбира се, нямат интерес от това силен поддръжник на Украйна да влезе като член“, посочи германският външен министър Вадефул.

Други причини посочва Даниел Форти, експерт по въпросите на ООН в аналитичния център „Международна кризисна група": „Двете други държави (Португалия и Австрия - б.ред.) започнаха да агитират за гласове много по-рано. А Германия е била член на Съвета за сигурност много по-често. Много държави обаче искат по-справедливо разпределение на местата в Съвета за сигурност“.

По-малките държави вече не искат да приемат претенцията на Германия да бъде представена в Съвета за сигурност на ООН на всеки осем години, само защото е един от големите платци на световната организация, става ясно още от публикацията на АРД.

Прекалена близост с Израел?

Експертът на ООН Форти посочва още една причина: близките отношения на Германия с Израел, макар че външният министър Вадефул счита това за преувеличено. „Има огромно мнозинство сред държавите членки на ООН, които през последните години подкрепяха Палестина и са силно загрижени за войната на Израел в Газа и на Западния бряг“, аргументира се Форти.

И политическите реакции в Берлин сочат в тази посока: съпредседателят на Левицата Ян ван Акен заяви, че Германия има двойствена позиция по горещите конфликти – сегашния в Иран и преди това относно действията на САЩ във Венецуела. За външнополитическия говорител на социалдемократите в Бундестага Адис Ахметович Германия изглежда губи доверие в международен план.

Сред оценките имаше и такива като „шамар за Мерц", „тежко поражение" и „позор". Така например експертката по въпросите на отбраната от партията на Зелените Агнешка Бругер хвърли вината за „тази позорна загуба" лично върху канцлера Мерц и външния министър Вадефул. Според нея германското правителство „е направило твърде малко, за да подкрепи тази кандидатура с модерни идеи“, цитира думите ѝ АРД.

Говорителят по външната политика на фракцията на „Алтернатива за Германия" (АзГ) в Бундестага Маркус Фронмайер заяви, че провалът на Германия не е случаен, а е „резултат от дългогодишна, идеологически сляпа и откъсната от реалността външна политика, която изолира Германия на международната сцена и пренебрегва нейните собствени интереси“.

Мерц поздрави Австрия и Португалия

След гласуването германският канцлер Фридрих Мерц поздрави новоизбраните непостоянни членове на Съвета за сигурност, и по-специално конкурентите Португалия и Австрия.

Зимбабве и Тринидад и Тобаго бяха избрани без конкуренция за местата, запазени за съответните им региони в Съвета за сигурност на ООН. Последното, пето вакантно място, полагащо се на страна от Азиатско-тихоокеанския регион, беше спечелено от Киргизстан, който се наложи над Филипините.