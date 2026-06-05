Свят

Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

Германия искаше да получи място в Съвета за сигурност на ООН, но не успя

5 юни 2026, 06:17
Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц
Източник: Getty

Г ермания искаше да получи място в Съвета за сигурност на ООН, но не успя. Външният министър Вадефул говори само за закъсняла рекламна кампания, но опозицията вижда "тежко поражение", "позор" и "шамар за Мерц", съобщи Deutsche Welle.

С каменно изражение на лицето германският външен министър Йохан Вадефул посрещна резултатите от тайното гласуване, обявени от неговата предшественичка и настояща председателка на Общото събрание на ООН Аналена Бербок: още в първия тур Португалия и Австрия постигнаха необходимото мнозинство от две трети за място в Съвета за сигурност на ООН. Португалия получи 134 гласа, Австрия получи 131, а Германия остана трета със 104 гласа.

„За всички нас това е истинско разочарование Не искам да го премълчавам“, заяви Вадефул по-късно в новините на обществения канал АРД. Мрачното настроение в германската делегация се обяснява и с това, че до последния момент се е смятало, че ще бъдат достатъчни многото разговори, проведени от първия германски дипломат от петък насам в Ню Йорк. Непосредствено преди самото гласуване списъкът с предполагаемите държави поддръжници на германската кандидатура изглеждаше достатъчно дълъг, разяснява медията.

Съпротива от страна на Русия или твърде закъсняла кампания

Още по-голямо беше учудването от това колко явна се оказа преднината на Португалия и Австрия още на първия тур. "Естествено, трябва да отчетем и това, че има и някои, които са работели срещу нас. Русия е добър пример за това. Те, разбира се, нямат интерес от това силен поддръжник на Украйна да влезе като член“, посочи германският външен министър Вадефул.

Други причини посочва Даниел Форти, експерт по въпросите на ООН в аналитичния център „Международна кризисна група": „Двете други държави (Португалия и Австрия - б.ред.) започнаха да агитират за гласове много по-рано. А Германия е била член на Съвета за сигурност много по-често. Много държави обаче искат по-справедливо разпределение на местата в Съвета за сигурност“.

По-малките държави вече не искат да приемат претенцията на Германия да бъде представена в Съвета за сигурност на ООН на всеки осем години, само защото е един от големите платци на световната организация, става ясно още от публикацията на АРД.

Прекалена близост с Израел?

Експертът на ООН Форти посочва още една причина: близките отношения на Германия с Израел, макар че външният министър Вадефул счита това за преувеличено. „Има огромно мнозинство сред държавите членки на ООН, които през последните години подкрепяха Палестина и са силно загрижени за войната на Израел в Газа и на Западния бряг“, аргументира се Форти.

И политическите реакции в Берлин сочат в тази посока: съпредседателят на Левицата Ян ван Акен заяви, че Германия има двойствена позиция по горещите конфликти – сегашния в Иран и преди това относно действията на САЩ във Венецуела. За външнополитическия говорител на социалдемократите в Бундестага Адис Ахметович Германия изглежда губи доверие в международен план.

Сред оценките имаше и такива като „шамар за Мерц", „тежко поражение" и „позор". Така например експертката по въпросите на отбраната от партията на Зелените Агнешка Бругер хвърли вината за „тази позорна загуба" лично върху канцлера Мерц и външния министър Вадефул. Според нея германското правителство „е направило твърде малко, за да подкрепи тази кандидатура с модерни идеи“, цитира думите ѝ АРД.

Говорителят по външната политика на фракцията на „Алтернатива за Германия" (АзГ) в Бундестага Маркус Фронмайер заяви, че провалът на Германия не е случаен, а е „резултат от дългогодишна, идеологически сляпа и откъсната от реалността външна политика, която изолира Германия на международната сцена и пренебрегва нейните собствени интереси“.

Мерц поздрави Австрия и Португалия

След гласуването германският канцлер Фридрих Мерц поздрави новоизбраните непостоянни членове на Съвета за сигурност, и по-специално конкурентите Португалия и Австрия.

Зимбабве и Тринидад и Тобаго бяха избрани без конкуренция за местата, запазени за съответните им региони в Съвета за сигурност на ООН. Последното, пето вакантно място, полагащо се на страна от Азиатско-тихоокеанския регион, беше спечелено от Киргизстан, който се наложи над Филипините.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Германия Съвет за сигурност на ООН външна политика Йохан Вадефул Фридрих Мерц дипломация ООН Португалия Австрия международни отношения
Последвайте ни
Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“

Тръмп: Евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“

Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна

Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна

Раудскина: Легендарната исландска книга за черна магия

Раудскина: Легендарната исландска книга за черна магия

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 7 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 12 часа
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 8 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Паралелен свят“: Хората, изгубени в пристрастяващи мечти

Любопитно Преди 46 минути

Когато бягството в ума се превърне в затвор: Разберете какво е дезадаптивно мечтаене и как перфектните светове в главите ни могат тихо да разрушат реалната ни кариера и връзки

<p>ЕС подготвя санкции срещу китайски компании, обвинени в подпомагане на руската военна машина</p>

ЕС подготвя санкции срещу четири китайски компании заради Русия

Свят Преди 49 минути

Брюксел твърди, че фирмите подпомагат руската военна индустрия и „сенчестия флот“

Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

България Преди 10 часа

КУБ: Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно

"От фрагментация към мащаб": Водещи индустриални лидери призоваха за реформи в ЕС

"От фрагментация към мащаб": Водещи индустриални лидери призоваха за реформи в ЕС

Любопитно Преди 11 часа

В рамките на Green Transition Forum 6.0, десетки висши ръководители на водещи компании от ключови индустрии у нас поставиха началото на "Софийска инициатива"

"Хизбула" отхвърли условията на примирието с Израел

"Хизбула" отхвърли условията на примирието с Израел

Свят Преди 11 часа

Лидерът на "Хизбула" призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел

Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите

Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите

България Преди 12 часа

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите

Издирват момче на 16 години в София

Издирват момче на 16 години в София

България Преди 12 часа

За последно е забелязан в подлеза с фонтаните на НД

Русия призна пагубните щети от украинските удари, без да спомене Украйна

Русия призна пагубните щети от украинските удари, без да спомене Украйна

Свят Преди 13 часа

Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм

България Преди 13 часа

Комисията по туризъм се състои от 15 народни представители

Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

България Преди 13 часа

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 15 народни представители

Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания

Шарън Стоун с разтърсващо признание за жестоко нападение в гръб и скрити счупвания

Любопитно Преди 13 часа

Холивудската легенда разкри, че е прекарала цяло десетилетие без да подозира за бруталните травми по тялото си, след като била оставена в безсъзнание на пода от мистериозен нападател

Димитър Балев от "Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията

Димитър Балев от "Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията

България Преди 13 часа

Комисията се състои от 19 народни представители

Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната

Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната

България Преди 13 часа

За председател на Комисията за прякото участие на гражданите беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“

За председател на Комисията за прякото участие на гражданите беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“

България Преди 13 часа

Комисията се състои от 15 народни представители

Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите

Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите

България Преди 13 часа

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения

България Преди 13 часа

Комисията се състои от 23-ма народни представители

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 5 юни, петък

Edna.bg

Мария Бакалова посрещна 30-ия си рожден ден във Виена

Edna.bg

Перес готви най-големия трансфер в историята на Реал Мадрид

Gong.bg

Крило на ЦСКА пред трансфер в Турция

Gong.bg

24 години на път с изминати над 50 000 км: Историята на мъжа, обиколил света пеша

Nova.bg

Започва опис на щетите след наводнението в село Тича

Nova.bg