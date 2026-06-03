Невиждана буря с торнадо удари Рим

С илна буря връхлетя преди обед днес италианската столица Рим, съобщават италиански медии.
Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които "Прати Фискали", "Конка Д’Оро", "Монтесакро", "Номентано", "Саларио" и "Париоли".
През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета.
Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.
Violento tornado questa mattina su Roma. 🌪️⚠️ Danni molto ingenti sono stati riportati nella zona di Prati Fiscali.⛈️— Meteo & Radar (@meteoeradar) June 3, 2026
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