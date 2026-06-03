Свят

Невиждана буря с торнадо удари Рим

Очевидци описват бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си

3 юни 2026, 15:20
Невиждана буря с торнадо удари Рим
Източник: iStock

С илна буря връхлетя преди обед днес италианската столица Рим, съобщават италиански медии.

Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които "Прати Фискали", "Конка Д’Оро", "Монтесакро", "Номентано", "Саларио" и "Париоли".

През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.

В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета.

Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Рим буря торнадо Италия
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