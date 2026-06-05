Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц трябва да представлява ЕС при евентуални преговори с Русия относно Украйна, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс.

Мерц: Предложението на Русия за преговори с Киев е далеч от достатъчно

По-рано вчера руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че Москва може да направи известни компромиси по отношение на Украйна и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото.

Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски отправи в открито писмо до руския държавен глава предложение за среща, на която да обсъдят възможностите за мирно споразумение.