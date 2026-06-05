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Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна

Чешкият премиер коментира възможността за разговори между Москва и Киев за Украйна

5 юни 2026, 06:49
Бабиш: ЕС трябва да бъде представляван от Мерц при евентуални преговори с Русия относно Украйна
Източник: БТА

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц трябва да представлява ЕС при евентуални преговори с Русия относно Украйна, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс.

Мерц: Предложението на Русия за преговори с Киев е далеч от достатъчно

По-рано вчера руският президент Владимир Путин каза на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, че Москва може да направи известни компромиси по отношение на Украйна и добави, че Русия има такава готовност, ако Киев направи същото.

Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски отправи в открито писмо до руския държавен глава предложение за среща, на която да обсъдят възможностите за мирно споразумение.

Германия Фридрих Мерц Русия Украйна ЕС Андрей Бабиш Владимир Путин Володимир Зеленски мирни преговори международна политика
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