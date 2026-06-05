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САЩ наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел

Вашингтон включи в списъка още кубински длъжностни лица, военни структури и държавни институции

5 юни 2026, 07:06
САЩ наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел
Източник: iStock

С АЩ наложиха снощи санкции срещу президента на Куба Мигел Диас-Канел и някои свързани с него лица и организации, сочи уебсайтът на Министерството на финансите на САЩ, предаде Ройтерс.

Кубинското правителство не е отговорило още на искането за коментар относно новите санкции, които са насочени и срещу 4 други длъжностни лица и 5 ведомства, сред които е и Министерството на Революционните въоръжени сили на Куба.

Шейсет и шест годишният Диас-Канел е президент на карибската страна, откакто през 2018 г. пое поста от Раул Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел Кастро.

Снощната мярка срещу кубинския президент е най-новата от страна на Вашингтон за засилване на натиска върху комунистическите лидери на острова.

Тръмп блокира Куба, Диас-Канел отвръща с тежки обвинения

Санкциите бяха обявени, докато американският президент Доналд Тръмп заяви снощи пред журналисти в Белия дом, че Куба е „провалена нация“. Тръмп каза, че САЩ искат тя да бъде „добре управлявана страна“ в отговор на журналистически въпрос дали санкциите на Вашингтон срещу Хавана имат за цел да ускорят нейния колапс.

Миналия месец правителството на САЩ наложи санкции срещу 11 кубински длъжностни лица, включително министъра на комуникациите, няколко военни лидери и главната разузнавателна агенция на страната.

САЩ също така повдигнаха по-рано обвинение срещу бившия президент на Куба Раул Кастро за убийство заради предполагаемото му участие в инцидент от 1996 г., при който изтребители на въоръжените сили на острова свалиха самолети, управлявани от група кубински емигранти.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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