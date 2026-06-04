България

ЦИК обяви Галя Василева за депутат от ГЕРБ на мястото на Любен Дилов-син

Решението беше взето на днешното заседание на Комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“

4 юни 2026, 12:15
ЦИК обяви Галя Василева за депутат от ГЕРБ на мястото на Любен Дилов-син
Източник: БГНЕС

Ц ентралната избирателна комисия обяви Галя Стоянова Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Василева заема мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни. Поклонението пред паметта му ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София“.

Почина депутатът Любен Дилов-син

Вчера Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов-син, който почина на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Новината за кончината му бе съобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го определи като свой приятел и ярка обществена личност с изключително чувство за хумор и силна гражданска позиция. Дилов-син е избиран за народен представител девет пъти и е сред авторите и създателите на едни от най-популярните телевизионни формати в България.

Парламентът почете паметта на Любен Дилов-син с минута мълчание

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на известния български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което работи като редактор в редица печатни издания. През 90-те години се утвърждава като ключова фигура в създаването на едни от най-популярните телевизионни предавания в България, сред които „Ку ку“, „Каналето“ и „Хъшове“, оставили траен отпечатък върху българската телевизионна култура.

Прощаваме се с Любен Дилов-син в петък

Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“. 

Източник: Николай Трифонов, БТА    
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