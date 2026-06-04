"Хизбула" отхвърли условията на примирието с Израел

Л иванската групировка "Хизбула" отхвърля условията на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, заяви лидерът на групировката Наим Касем, цитиран от ДПА.

"Обявеното споразумение е план за унищожението на една част от ливанския народ и покоряването на другата част", посочи Касем в изявление, излъчено по телевизията.

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Лидерът на "Хизбула" призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел, които той определи като "фарс" и "унижение".

Наим Касем подчерта, че "Хизбула" не е обещавала на никого, че ще преустанови "съпротивата или ответните удари", като допълни, че групировката ще продължава военните си операции в отговор на израелските атаки.

Касем изтъкна, че Северен Израел няма да бъде в безопасност, докато бомбардировките срещу ливански села продължават и докато хора са убивани.

От своя страна Израел обвини "Хизбула" за атаката, при която беше убит военнослужещ на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.

Войникът от Временните сили на ООН в Ливан почина от раните си вчера в ранните часове на деня, след като беше транспортиран по въздушен път в болница в столицата Бейрут.

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха, че бойци на "Хизбула" са изстреляли снаряди от минохвъргачка, които са поразили пункт на силите на ООН, при което са убили миротвореца в южния ливански град Марджаюн.

Местни власти съобщиха, че при израелски удари в Ливан са били убити най-малко четирима души.

Текущите сражения в Ливан, където ЦАХАЛ окупираха големи райони от южната част на страната, застрашават дипломатическите усилия за прекратяването на войната в Иран и за деблокирането на Ормузкия проток, ключов морски път за международните доставки на петрол и природен газ, отбелязва "Асошиейтед прес".