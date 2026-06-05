Мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в кв. "Христо Ботев"

С толичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под засилено полицейско присъствие заради мащабна специализирана операция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу разпространението на наркотици.

Трима задържани при спецакция за наркотици в София

По първоначална информация до момента са задържани 11 души, определени от полицията като основни дилъри, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества в района. При акцията са иззети и значителни количества дрога.

Мащабна полицейска акция в кв. "Факултета" в София

Операцията продължава и към момента, съобщи СДВР. На различни адреси в квартала се извършват арести и процесуално-следствени действия.

Акция срещу разпространението на наркотици в „Студентски град”

Очаква се в 11:00 часа директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов да даде подробности за хода на акцията и постигнатите до момента резултати.