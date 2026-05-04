Жена намушка четирима души във Варна

Ж ена на 47 години от Литва намушка четирима души във Варна днес. Нападателката е задържана от полицията, предаде БГНЕС.

Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица „Подвис“ и започнала да напада.

Ранила е общо четирима души. Като към момента се изяснява степента на нараняване на трима от тях, четвъртият е прегледан и освободен. Сигналът за нападението е получен в 13:57 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улица "Подвис" във Варна е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут. На място има екипи на полицията.