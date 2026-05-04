България

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

4 май 2026, 15:03
Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга
Източник: БГНЕС

О т Фискалния съвет пишат, че следва да се предприемат спешни мерки за оптимизация на държавната администрация, включително преструктуриране и консолидация на отделни ведомства, където са налице дублиращи се функции - например, чрез намаляване на броя на министерствата от 19 до 16. Във всички основни сектори следва да бъде направен преглед на публичните разходи по съществуващата методика на Министерство на финансите на всички аспекти на политиката, вкл. отделните програми.

Запазване на плоския данък и реформа в публичната администрация са част от препоръките на Фискалния съвет към новото редовно правителство относно изготвянето на проекта на бюджет за настоящата 2026 година.

Василев: Отиваме към сценарий като при Виденов

Фискалният съвет препоръчва запазване на текущата политика на данъчно облагане, отбелязвайки, че ниските ставки и плоският данък са предимство на България, а бюджетните приходи нарастват с добри темпове, което показва, че проблемите са в разходната част на бюджета.

Препоръчва се премахване на автоматични увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони. Повечето от разходите за персонал в публичния сектор са обвързани със средната заплата на страната (или минималната). Особено това важи за Министерството на вътрешните работи (МВР), където се планира голямо автоматично нарастване на заплатите за 2026 г. Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка, пише в материала.

Икономисти: Не харчете фискалния резерв

Редом с това от Фискалния съвет смятат, че режимът по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи. Държавните служители на служебно правоотношение и полицаите следва да плащат същите осигуровки като останалите работещи. Следва да се преразгледат категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране, посочват от институцията.

Препоръчва се още всички служители в публичната администрация, които са навършили пенсионна възраст, да бъдат освободени от заеманите длъжности в краткосрочен порядък. Тази мярка може да осигури бързо ограничаване на разходите за персонал, да освободи административен ресурс и да постави начало на по-широка реформа в управлението на публичния сектор, уточняват от Фискалния съвет.

От институцията смятат, че и е необходимо да се предприеме незабавно премахване на незаетите позиции в държавната администрация с цел трайно ограничаване на разходите за персонал и предотвратяване на бъдещ натиск за тяхното запълване и автоматично нарастване на разходите. Тази мярка представлява бърз и ефективен инструмент за оптимизация на административната структура без пряко засягане на текущо заетите служители.

Освен тези краткосрочни препоръки, според Фискалния съвет редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, като тяхната цел трябва да е постигане на трайна оптимизация в публичния сектор. 

От Фискалния съвет отбелязват, че бюджетният дефицит за 2025 година възлиза на 3,5 процента от брутния вътрешен продукт, което нарушава изискванията на Пакта за стабилност и растеж за ниво не повече от 3 на сто, но в резултат на действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит. Към края на първото тримесечие на тази година се отчита дефицит в размер на 1,5 млрд. евро или 1,2 процента от БВП, което е най-висока стойност от 15 години насам.

Основната причина за този структурен дефицит е финансово необезпечено увеличаване на текущите социални трансфери и възнаграждения, посочват от Фискалния съвет. Според материала, растежът на текущите социални трансфери и възнаграждения е силен проинфлационен фактор, както показват предварителните данни за инфлацията за месец април.

От институцията добавят още, че увеличението на консолидирания дълг на сектор “Държавно управление” за 2025 г. също е проблем, тъй като вече достига почти 30 процента от БВП. Друга тревожна тенденция е свързана с обслужването на държавния дълг. През 2025 г. разходите за лихви се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро, достигайки 0,8 процента от БВП, което е пряко следствие от акумулирането на нови задължения.

Източник: БТА, Мартин Леков    
Фискален съвет Бюджет 2026 Плосък данък
Последвайте ни
Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 30 минути

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 31 минути

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 56 минути

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 1 час

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 1 час

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 1 час

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 2 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 2 часа

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 2 часа

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Любопитно Преди 2 часа

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 2 часа

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 2 часа

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

България Преди 3 часа

Едно от лицата е и с обвинение за използване на фалшива лична карта

.

Най-старото куче в света надживя собственика си

Любопитно Преди 3 часа

След смъртта на своя стопанин, малкият Лазар се превърна в световна сензация: Проверка на чипа разкри, че четириногото е родено през далечната 1995 година

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Мисия „Сън“: Къде грешим и защо бебето не влиза в режим?

Edna.bg

Мет гала 2026 - не поза, а послание

Edna.bg

Левски пуска билетите за Лудогорец във вторник

Gong.bg

Големият ден за "сините" е близо! Левски обяви кога вдига титлата

Gong.bg

Нападение във Варна: Жена рани с нож четирима души

Nova.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg