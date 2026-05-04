Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Британското кралско семейство ще се увеличи с още един член това лято, след като принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк обявиха, че очакват третото си дете, пише BBC .

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината".

Двамата им синове, Август, на пет години, и Ърнест, на две, също "са много развълнувани да посрещнат още едно братче или сестриче", се казва още в съобщението. Очаква се бебето да се роди през лятото.

36-годишната принцеса сподели новината и в профила си в Instagram, където публикува снимка на децата си, държащи ехографско изображение. "Baby Brooksbank due 2026!", написа тя към публикацията.

Британското кралско семейство се сдоби с още един наследник

Новото попълнение в семейството няма да носи титлата "Негово/Нейно кралско височество" (HRH), но ще заеме 15-о място в линията на наследяване на трона, изпреварвайки принц Едуард.

Джак Бруксбанк навърши 40 години в неделя. Той и принцеса Юджини сключиха брак през октомври 2018 г., а първото им дете Август се роди през февруари 2021 г. Вторият им син Ърнест се появи на бял свят през май 2023 г.

UK’s Princess Eugenie expecting third child https://t.co/sD5bpiO2D2 — Peoples Gazette (@GazetteNGR) May 4, 2026

Очакваното бебе ще бъде пето внуче за бащата на принцесата - Андрю.

Бившият херцог на Йорк беше лишен от кралските си титли и привилегии от Крал Чарлз III през миналата година след разкрития около връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Едуард Епстийн.

Британската принцеса Юджини чака дете

Според информацията, Андрю е бил задържан по подозрения за злоупотреба със служебно положение, след като кореспонденция в документите по случая "Епстийн" предполага, че може да е предавал чувствителна търговска информация. Той беше освободен след 11 часа задържане и отрича всякакви нарушения.

Имената на принцеса Юджини, сестра ѝ принцеса Беатрис и майка им Сара Фъргюсън също се споменават в публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи, като се подчертава, че това не означава участие в неправомерни действия.

След като Андрю загуби титлите си, двете принцеси ги запазиха, но не изпълняват официални кралски задължения.

В професионален план Юджини е директор в галерията Hauser & Wirth, а съпругът ѝ работи в сферата на хотелиерството и маркетинга.