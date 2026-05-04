Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

4 май 2026, 15:09
Британското кралско семейство ще се увеличи с още един член това лято, след като принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк обявиха, че очакват третото си дете, пише BBC.

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината".

Двамата им синове, Август, на пет години, и Ърнест, на две, също "са много развълнувани да посрещнат още едно братче или сестриче", се казва още в съобщението. Очаква се бебето да се роди през лятото.

36-годишната принцеса сподели новината и в профила си в Instagram, където публикува снимка на децата си, държащи ехографско изображение. "Baby Brooksbank due 2026!", написа тя към публикацията.

Британското кралско семейство се сдоби с още един наследник

Новото попълнение в семейството няма да носи титлата "Негово/Нейно кралско височество" (HRH), но ще заеме 15-о място в линията на наследяване на трона, изпреварвайки принц Едуард.

Джак Бруксбанк навърши 40 години в неделя. Той и принцеса Юджини сключиха брак през октомври 2018 г., а първото им дете Август се роди през февруари 2021 г. Вторият им син Ърнест се появи на бял свят през май 2023 г.

Очакваното бебе ще бъде пето внуче за бащата на принцесата - Андрю.

Бившият херцог на Йорк беше лишен от кралските си титли и привилегии от Крал Чарлз III през миналата година след разкрития около връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Едуард Епстийн.

Британската принцеса Юджини чака дете

Според информацията, Андрю е бил задържан по подозрения за злоупотреба със служебно положение, след като кореспонденция в документите по случая "Епстийн" предполага, че може да е предавал чувствителна търговска информация. Той беше освободен след 11 часа задържане и отрича всякакви нарушения.

Имената на принцеса Юджини, сестра ѝ принцеса Беатрис и майка им Сара Фъргюсън също се споменават в публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи, като се подчертава, че това не означава участие в неправомерни действия.

След като Андрю загуби титлите си, двете принцеси ги запазиха, но не изпълняват официални кралски задължения.

В професионален план Юджини е директор в галерията Hauser & Wirth, а съпругът ѝ работи в сферата на хотелиерството и маркетинга.

Източник: independent, BBC    
