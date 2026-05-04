България

Съдът даде ход на делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Обновена преди 2 часа / 4 май 2026, 09:49
Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта
Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна
Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга
Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър
Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии
Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове
Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

П риключи разпоредителното заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев. По искане на защитата, съдът е изменил мерките за неотклонение на двамата подсъдими, които бяха задържани под стража вече близо седем месеца. Д-р Станимир Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро парична гаранция, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 000 евро, съобщи NOVA.

Софийският районен съд днес даде ход на делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, изправени пред трибунала по обвинения на Софийската градска прокуратура. Това означава, че всички са получили книжата преди повече от седем дни, разбират в какво са обвинени и съдът няма критики към написания в 70 страници обвинителен акт. По делото има 80 свидетели.

Според обвинението част от деянията са извършени в съучастие, а други - самостоятелно. Четиримата подсъдими ще отговарят по общо 17 обвинения, сред които принуда с използване на огнестрелно оръжие, заплахи, държане на наркотици и създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Според прокуратурата, това е първото дело у нас, свързано с т.нар "наркотик на изнасилвача".

В съдебната зала се яви актьорът Росен Белов, срещу когото също има повдигнати обвинения за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Станимир Хасърджиев и моделът Анастасиус Михайлидис бяха доведени под конвой от съдебна охрана, тъй като се намират в ареста.

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления. Разследването обхваща и престъпления като разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.

По случая са постъпвали многократни сигнали за апартамент в София, където според информацията са организирани партита с употреба на наркотици. Събрани са доказателства и за създаване и разпространение на порнографско съдържание, включително с участието на непълнолетни.

Делото се разглежда при закрити врати заради чувствителния характер на информацията - включително детайли от личния живот на обвиняемите и обстоятелства, свързани с малолетни и непълнолетни лица.

Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев. 

Ако бъдат разпознати обвиняемите, могат да бъдат вкарани в затвора за от 5 до 8 години. Към момента гръцкият модел Анастасиус Михайлидис и д-р Хасърджиев са с наложени от съда мерки за неотклонение „задържане под стража“, а Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски са с „домашен арест“.

Източник: NOVA    
Съдебен процес Станимир Хасърджиев Порнография с непълнолетни Сексуални посегателства Наркотици Обвинения Арест Непълнолетни Незаконно оръжие Росен Белов
Последвайте ни

По темата

Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Спират топлата вода в голяма част от София

Спират топлата вода в голяма част от София

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

България Преди 50 минути

Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

България Преди 2 часа

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети

.

66 бели чувала пред парламента в Австралия: Зловещото послание зад смразяващата акция

Любопитно Преди 3 часа

Зловеща инсталация в Канбера припомня на депутатите, че 24 000 австралийци умират годишно от тютюнопушене

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Свят Преди 4 часа

Украинският президент изглежда неспособен да осигури за украинците реални придобивки, които да компенсират евентуален болезнен мир

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

Свят Преди 4 часа

Зеленски: Това лято ще бъде моментът, в който Путин ще решава какво да прави по-нататък

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 4 часа

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 4 часа

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Енергията на бъдещето Преди 4 часа

Как протича смяната на практика и защо не е нужно да я отлагаш

Снимката е илюстративна

Столична община промени датите за класиране в детските градини: Вижте новия график

България Преди 4 часа

Срокът за редакция на кандидатурите се удължава заради дело във ВАС; първото класиране се мести за 22 май

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Любопитно Преди 4 часа

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 5 часа

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 5 часа

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 5 часа

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 5 часа

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 6 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Свят Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

В нов сериал: Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова разплитат престъпление в Рилския манастир

Edna.bg

Кристиан Костов ще пее на големия финал на Евровизия 2026

Edna.bg

Кирил Десподов претърпя операция

Gong.bg

Марио Ивов изравни за Вихрен срещу Фратрия (видео)

Gong.bg

Какви ще бъдат заплатите на новите лица във властта

Nova.bg

Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Nova.bg