Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

С амо часове преди Met Gala 2026 модният свят вече обсъжда какви визии ще представят звездите на червения килим в Ню Йорк, а ретроспекция към най-скъпите бижута, носени на събитието през годините, показва впечатляващи стойности - включително диаманти за 100 милиона долара и редки камъни с десетки и стотици карати.
Съ-водещи на тазгодишното издание са Никол Кидман, Винъс Уилямс и Анна Уинтур, а сред очакваните гости са Бионсе - за първи път от 10 години насам, както и Дожа Кет, Лорън Санчес, Сабрина Карпентър и Сам Смит. Събитието ще се проведе в понеделник, 4 май.
Темата тази година е „Fashion is Art“ („Модата е изкуство“), което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети.
- Met Gala като сцена за най-скъпите бижута
Събитието, съществуващо от 1948 г., се е превърнало в платформа, на която дизайнерите представят най-смелите си идеи, често създадени специално за звездите. Това почти винаги включва и изключително скъпи бижута.
„На Met Gala по-голямото е по-добро“, коментират експерти, като сред най-впечатляващите стойности през годините са колиета за десетки милиони долари, включително уникални сини диаманти и исторически бижута на „Картиe“.
Ето някои от най-скъпите визии в историята на събитието:
- Иша Амбани - колие „Cartier Toussaint“ (2025)
- Стойност: 100 милиона долара
„Колието на Иша Амбани е една от онези вещи, които почти не изглеждат реални на пръв поглед“, казва Нийл Дута от Angelic Diamonds. „Става дума за над 480 карата диаманти, с централен камък от 80 карата. Допълнителна стойност носи връзката с исторически дизайн на Cartier, създаден за индийското кралско семейство.“
💎 Indian billionaire Isha Ambani dazzled at the 2025 Met Gala with a diamond necklace resembling the famed Cartier Toussaint piece from "Ocean's 8."
- Ема Чембърлейн - чокър Cartier (2022)
- Стойност: 30 милиона долара
„Този чокър е свързан с Patiala Necklace - една от най-сложните поръчки на Cartier“, обяснява Дута. „Голяма част от оригиналното бижу е изгубена, така че това, което виждаме, е част от история, която вече не съществува в цялост.“
Diljit Dosanjh proudly honored his Punjabi-Sikh roots at the 2025 #MetGala, evoking the regal spirit of a Maharaja.
And yet, he couldn't wear a piece of his own history-the iconic diamond choker once belonging to the Maharaja of Patiala, which was stolen from the Royal Treasury…
- Приянка Чопра - колие с диамант „Laguna Blu“ на Bulgari (2023)
- Стойност: 25 милиона долара
„Синият диамант от 11,6 карата е изключително рядък, защото се формира при много специфични условия“, казва експертът.
MET Gala 2023: प्रियंका चोपड़ा ने पहना 204 करोड़ रु का दुर्लभ ब्लू डायमंड नेकपीस ; रिस्की थाई-हाई स्लिट गाउन में दिखाया अपना स्टनिंग लुक#METGala2023 #PriyankaChopra #MetGala @priyankachopra— BollyHungama (@Bollyhungama) May 2, 2023
- Риана - Bulgari и Belperron (2023)
- Стойност: 25 милиона долара
„Забележително е комбинирането на бижута от различни брандове. Това е характерно за стила на Риана - съзнателно смесване на елементи, които традиционно не се комбинират“, коментира Дута.
- Приянка Чопра - изумрудено колие Bulgari (2025)
- Стойност: 20 милиона долара
„Изумруд с такъв размер и качество е изключително рядък. Камък от над 240 карата изисква изключителна прецизност при обработката и закрепването“, обяснява експертът.
- Джиджи Хадид - комплект Jacob & Co. (2021)
- Стойност: 12 милиона долара
„Ключът е в съвършеното съчетаване на диамантите - еднакъв цвят и чистота във всички камъни“, казва Дута.
- Дуа Липа - колие Tiffany & Co. Lucida Star (2023)
- Стойност: 10 милиона долара
„Това е първият път, в който бижуто е носено публично, и ясно препраща към емблематичния диамант на Tiffany“, посочва експертът.
dua lipa wore a tiffany & co. necklace in platinum with a diamond of over 200 carats for Met Gala '23
- Дженифър Лопес - колекция Harry Winston (2019)
- Стойност: 8,8 милиона долара
„Класическа визия - 129-каратово колие с централен лилав сапфир, заобиколен от диаманти“, казва Дута.
