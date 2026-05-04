Любопитно

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

4 май 2026, 15:56
Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд
Източник: iStock

С амо часове преди Met Gala 2026 модният свят вече обсъжда какви визии ще представят звездите на червения килим в Ню Йорк, а ретроспекция към най-скъпите бижута, носени на събитието през годините, показва впечатляващи стойности - включително диаманти за 100 милиона долара и редки камъни с десетки и стотици карати.

Съ-водещи на тазгодишното издание са Никол Кидман, Винъс Уилямс и Анна Уинтур, а сред очакваните гости са Бионсе - за първи път от 10 години насам, както и Дожа Кет, Лорън Санчес, Сабрина Карпентър и Сам Смит. Събитието ще се проведе в понеделник, 4 май.

Темата тази година е „Fashion is Art“ („Модата е изкуство“), което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети.

  • Met Gala като сцена за най-скъпите бижута

Събитието, съществуващо от 1948 г., се е превърнало в платформа, на която дизайнерите представят най-смелите си идеи, често създадени специално за звездите. Това почти винаги включва и изключително скъпи бижута.

„На Met Gala по-голямото е по-добро“, коментират експерти, като сред най-впечатляващите стойности през годините са колиета за десетки милиони долари, включително уникални сини диаманти и исторически бижута на „Картиe“.

Ето някои от най-скъпите визии в историята на събитието:

  • Иша Амбани - колие „Cartier Toussaint“ (2025)
  • Стойност: 100 милиона долара

„Колието на Иша Амбани е една от онези вещи, които почти не изглеждат реални на пръв поглед“, казва Нийл Дута от Angelic Diamonds. „Става дума за над 480 карата диаманти, с централен камък от 80 карата. Допълнителна стойност носи връзката с исторически дизайн на Cartier, създаден за индийското кралско семейство.“

  • Ема Чембърлейн - чокър Cartier (2022)
  • Стойност: 30 милиона долара

„Този чокър е свързан с Patiala Necklace - една от най-сложните поръчки на Cartier“, обяснява Дута. „Голяма част от оригиналното бижу е изгубена, така че това, което виждаме, е част от история, която вече не съществува в цялост.“

  • Приянка Чопра - колие с диамант „Laguna Blu“ на Bulgari (2023)
  • Стойност: 25 милиона долара

„Синият диамант от 11,6 карата е изключително рядък, защото се формира при много специфични условия“, казва експертът.

  • Риана - Bulgari и Belperron (2023)
  • Стойност: 25 милиона долара

„Забележително е комбинирането на бижута от различни брандове. Това е характерно за стила на Риана - съзнателно смесване на елементи, които традиционно не се комбинират“, коментира Дута.

  • Приянка Чопра - изумрудено колие Bulgari (2025)
  • Стойност: 20 милиона долара

„Изумруд с такъв размер и качество е изключително рядък. Камък от над 240 карата изисква изключителна прецизност при обработката и закрепването“, обяснява експертът.

  • Джиджи Хадид - комплект Jacob & Co. (2021)
  • Стойност: 12 милиона долара

„Ключът е в съвършеното съчетаване на диамантите - еднакъв цвят и чистота във всички камъни“, казва Дута.

  • Дуа Липа - колие Tiffany & Co. Lucida Star (2023)
  • Стойност: 10 милиона долара

„Това е първият път, в който бижуто е носено публично, и ясно препраща към емблематичния диамант на Tiffany“, посочва експертът.

  • Дженифър Лопес - колекция Harry Winston (2019)
  • Стойност: 8,8 милиона долара

„Класическа визия - 129-каратово колие с централен лилав сапфир, заобиколен от диаманти“, казва Дута.

Източник: indy100    
Мет Гала скъпи бижута диаманти мода и изкуство знаменитости червен килим Картие Булгари редки камъни колиета
Последвайте ни

По темата

Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

pariteni.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 31 минути

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 32 минути

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 1 час

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 1 час

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда и съпругът ѝ Бенджи Мадън дадоха на сина си оригинално име, вдъхновено от латинския език. Щастливото събитие се случва в момент, в който 53-годишната актриса се готви за голямото си завръщане в киното след дълга пауза

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 1 час

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

България Преди 1 час

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 2 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 2 часа

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 2 часа

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 2 часа

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 3 часа

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

България Преди 3 часа

Едно от лицата е и с обвинение за използване на фалшива лична карта

.

Най-старото куче в света надживя собственика си

Любопитно Преди 3 часа

След смъртта на своя стопанин, малкият Лазар се превърна в световна сензация: Проверка на чипа разкри, че четириногото е родено през далечната 1995 година

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

На 53: Камерън Диас гушна син, името му значи „пътешественик“

Edna.bg

Мисия „Сън“: Къде грешим и защо бебето не влиза в режим?

Edna.bg

Левски пуска билетите за Лудогорец във вторник

Gong.bg

Големият ден за "сините" е близо! Левски обяви кога вдига титлата

Gong.bg

Нападение във Варна: Жена рани с нож четирима души

Nova.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg