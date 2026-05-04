Енергията на бъдещето

Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?

Как протича смяната на практика и защо не е нужно да я отлагаш

4 май 2026, 16:13
Смяната на доставчик: какво реално се случва стъпка по стъпка?
Източник: iStock

М ного бизнеси в България отлагат промяната на енергийния си доставчик с месеци, а понякога и с години. Причината много компании да отлагат смяната често не е само в цената, а в опасението, че процедурата ще отнеме време, документи и координация. Спирачката обикновено е психологическа: представяме си камари с документи, безкрайно чакане по гишета и онзи стаен страх, че някой може да „спре тока“ на производството по време на процедурата.

Истината е, че на свободния пазар днес смяната на доставчик е чисто административен процес, който е напълно оптимизиран и дигитализиран. Тя по нищо не отстъпва по леснота на смяната на мобилния оператор – запазваш същите кабели и същия електромер, но променяш условията, по които плащаш, и качеството на обслужването, което получаваш. Ето как изглежда този процес в реалност, без бюрократични спънки.

Източник: iStock

Анализът: Всичко започва с една фактура

Преди да се стигне до каквито и да е договори, първата стъпка е чисто информационна. Трябва да предоставиш последната си фактура на потенциалния нов партньор. В нея е описана твоята „енергийна визитка“ – твоят ИТН (измервателна точка) и базова информация за потреблението. За по-точна оферта обаче може да са нужни и допълнителни данни за профила на консумация и начина на измерване. Тук е моментът за първия важен избор. На съвременния пазар цената вече не е просто сума под чертата. Търси партньор, който разбира динамиката на възобновяемите източници (ВЕИ). Доставчикът, който залага на слънце и вятър в своя микс, може да ти предложи условия, които са много по-устойчиви на капризите на природния газ и въглеродните квоти. Това е първата реална полза – преминаването към ресурс, който е финансово по-устойчив в дългосрочен план.

Административната част: Какво всъщност подписваш

След като си избрал модела на договора – дали ще е фиксирана цена за пълно спокойствие или индексирана за максимална оптимизация – идва ред на документите. Тук е голямата изненада за много бизнеси: вашият активен ангажимент практически приключва с подготовката и подписването на необходимите документи.

На практика новият доставчик поема ангажимента да придвижи процедурата, да уведоми сегашния ви търговец, да координира прехвърлянето с мрежовия оператор (ЕРП-то за вашия регион) и да регистрира обектите ви на пазара. За теб това означава да не се разкарваш по институции и да не губиш ценно време в четене на сложни регулации.

Източник: iStock

Сроковете: Магията на 10-о число

В енергетиката съществува един „железен“ срок и това е 10-о число на текущия месец. Процесът е разписан така, че смяната винаги влиза в сила от 1-во число на следващия календарен месец. За да се случи това технически, документацията трябва да бъде подадена към оператора до 10-о число.

Ако например решиш да направиш промяната на 5-о число, от следващия месец вече ще купуваш енергия при новите условия. Ако обаче пропуснеш този прозорец и подпишеш на 11-о число, процедурата се прехвърля за по-следващия месец. Този график е единственото нещо, с което трябва да се съобразиш, за да не губиш излишно време в изчакване на старите цени.

Развенчаване на страха: Ще спре ли токът?

Това е въпросът, който притеснява всеки собственик на фабрика, хотел или офис сграда. Отговорът е категоричен: Не. Физически нищо не се променя. Електричеството влиза в обекта ви по същите кабели, поддържани от същия мрежови оператор. Вашите машини, сървъри и осветителни тела не „усещат“ прехвърлянето, защото то се случва само в регистрите на операторите. От датата на влизане в сила обектът продължава да се захранва по същата мрежа, но електроенергията вече се фактурира по договора с новия търговец.

Източник: iStock

Реалната промяна: Обслужване, видимост и контрол

След смяната реалната разлика за клиента най-често се усеща в обслужването, видимостта върху потреблението и начина на фактуриране.

Вместо да чакаш края на месеца, за да разбереш каква ще е сумата във фактурата, получаваш достъп до платформа, в която следиш консумацията и историята на плащанията. Това е важно, защото дава на бизнеса по-ясна представа за разходите и по-добра основа за планиране.

Защо това има значение за твоя бизнес?

В свят, в който енергийната ефективност е пряко свързана с печалбата, бизнесът не може да си позволи да бъде заложник на тромави административни структури. Смяната на доставчик вече не е риск за снабдяването – мрежовите оператори осигуряват физическата доставка, докато търговецът осигурява икономическата и административната ефективност.

Изборът на партньор, който предлага прозрачност, дигитализация и лекота на обслужването, освобождава най-ценния ти ресурс: времето. Когато управлението на разходите за ток е по-ясно и по-достъпно, спираш да се занимаваш с излишна администрация и започваш да се занимавашс развитието на собствения си бизнес. Търси доставчик, който не просто ти „продава ток“, а ти предоставя по-удобен начин да управляваш отношенията, документите и разходите си.

По-умните бизнес решения все повече зависят от по-доброто разбиране на енергийната среда. Разгледайте още съдържание по темата в специалната ни категория „Енергията на бъдещето“

Последвайте ни
Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 31 минути

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 32 минути

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 57 минути

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 1 час

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 1 час

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

"Благословени сме": Камерън Диас стана майка за трети път на 53 години

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда и съпругът ѝ Бенджи Мадън дадоха на сина си оригинално име, вдъхновено от латинския език. Щастливото събитие се случва в момент, в който 53-годишната актриса се готви за голямото си завръщане в киното след дълга пауза

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 1 час

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

България Преди 1 час

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 2 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 2 часа

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 2 часа

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Любопитно Преди 2 часа

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 2 часа

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 3 часа

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Мисия „Сън“: Къде грешим и защо бебето не влиза в режим?

Edna.bg

Мет гала 2026 - не поза, а послание

Edna.bg

Левски пуска билетите за Лудогорец във вторник

Gong.bg

Големият ден за "сините" е близо! Левски обяви кога вдига титлата

Gong.bg

Нападение във Варна: Жена рани с нож четирима души

Nova.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg