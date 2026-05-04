Публиката никога не се подценява

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

Н овият епизод на The Voice Cast ви среща с едно от най-разпознаваемите лица в българското дигитално пространство – краля на битовите скечове и майстор на забавните ситуации Борислав Вълов, по-познат на всички като Ei Bo, който в един изключително откровен разговор разкри, че зад хилядите лайкове и видеата, които скролваме в 2 през нощта, стои един дълбок и често сложен вътрешен свят.

Бо сподели за дългогодишната вътрешна битка и съжителството на двете личности в него: Борислав (човекът, който търси смисъл, дълбочина и покой) и Ей Бо (артистичното алтер его, което „взривява“ социалните мрежи), като призна, че дълго време между тях е имало сериозна борба, тъй като Ей Бо е екстровертният образ, който не се страхува от вниманието, докато Борислав е този, който анализира, чувства и понякога просто иска да остане в сянка.

Моментът, в който осъзнава, че нещата стават сериозни, идва с първата голяма вълна от популярност, когато съдържанието му излиза извън неговия балон, но въпреки успеха, тежестта на това да си „винаги забавен“ понякога натежава, защото хората често очакват от него да бъде денонощен генератор на шеги дори когато просто иска да изпие кафето си на спокойствие.

Голямата страст на Борислав, която малцина познават в детайли, е театърът, за който той говори с огромен респект като за храм на истинското изкуство и дисциплина, подчертавайки, че именно театралното му образование е школата, дала му инструментите да изгражда толкова автентични образи и да предпочита сценария пред чистата импровизация. В бързия блиц на подкаста той премина през темите за TikTok, Instagram и абсурдните съобщения в DM с характерния си финес, като същевременно загатна, че погледът му вече е насочен към големия екран и стенд-ап комедията, тъй като не иска просто да разсмива за секунди, а да разказва истории, които остават във времето.

Гледайте целия разговор с Борислав Вълов в YouTube канала на The Voice и слушайте подкаста в платформите за аудио стрийминг, за да разберете как се помиряват две личности в едно тяло!

