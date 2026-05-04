Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

4 май 2026, 15:48
Снимката е илюстративна   
Източник: БГНЕС

У крайна интензифицира атаките си с дронове срещу руски нефтени съоръжения, удряйки ключова рафинерия на Черно море четири пъти за две седмици. Пламналият канцерогенен пожар е определян от еколозите като едно от най-тежките екологични бедствия в Русия от разпадането на Съветския съюз насам.

Стълб от гъст черен дим отново се издигна над пристанищния град Туапсе в петък след поредната нощна атака. Жителите съобщават за „черен дъжд“ от маслени капки, който пада над домовете им, докато нефтено петно замърси над 50 километра от крайбрежието. Пожарникарите се борят с пламъците от 16 април, но всеки нов удар на дроновете възпламенява съоръженията наново, съобщава The Washington Post.

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Обхватът на Украйна се разширява

Атаките, които миналата седмица засегнаха рафинерия и помпена станция в Перм (близо до Урал), демонстрират нарастващата способност на Украйна да поразява цели на хиляди километри навътре в руската територия, избягвайки системите за противовъздушна отбрана.

Ударите хвърлят сянка върху управлението на президента Владимир Путин в момент на растящо недоволство от продължаващата война, влошаващата се икономика и опитите за ограничаване на интернет. В понеделник украински дрон достигна дори висока жилищна сграда в Москва, само на няколко километра от Кремъл.

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Гняв в Туапсе: „Живеем в дим и страх“

Местните жители обвиняват правителството в омаловажаване на ситуацията. Федералните медии почти не отразяват бедствието, а Путин призна за ударите миналата седмица, заявявайки, че „няма сериозни заплахи и хората на място се справят“.

„Просто е непосилно да слушаме това повече. Защо той не дойде тук, за да погледне хората в очите? Живеем в дим, със страх за здравето и бъдещето на децата си“, пише в социалните мрежи Алина Орлова, жителка на Туапсе.

Анализатори смятат, че Путин е изолиран от лошите новини от своите чиновници, които се страхуват да му кажат истината за щетите, нанесени на страната в петата година от инвазията.

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Здравен риск и „канцерогенен дъжд“

Властите затвориха училищата в Туапсе и призоваха хората да не пият чешмяна вода и да не излизат навън. Еколози обаче настояват, че е била необходима пълна евакуация. Пожарите освобождават опасни съединения като бензен, който може да причини левкемия.

„Черните дъждове са резултат от екстремно замърсяване на въздуха. Тези частици са изключително опасни и могат да причинят рак“, предупреждава Владимир Сливяк, ръководител на екозащитната група „Екозащита“. Междувременно по крайбрежието на Черно море се съобщава за изхвърлена мъртва риба и делфини.

Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

Икономическата цена на „кинетичните санкции“

От началото на годината Украйна е ударила руска нефтена инфраструктура над 20 пъти. Според експерти, щетите в Туапсе са толкова сериозни, че рафинерията на „Роснефт“ може да се наложи да бъде изградена наново на цена от 5 милиарда долара.

Макар приходите на Русия от петрол да скочиха през март до 19 милиарда долара заради високите цени, причинени от войната между САЩ и Израел срещу Иран, украинските удари значително подкопават тези печалби. „Наричаме ги украински кинетични санкции“, казва Борис Додонов от Киевското училище по икономика.

За да поддържа бюджета си за 2026 г. без съкращения, Русия се нуждае от средна цена на петрола от 115 долара за барел до края на годината. Въпреки рекордните пазарни цени, руските компании бяха принудени да намалят производството с около 400 000 барела през април поради щетите по складовите бази и тръбопроводите.

