Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

4 май 2026, 14:37
Б ългарка на 64 години е в критично състояние, след като падна от близо 20-метрова височина на гръцкия остров Самотраки. Трагедията е станала в тази сутрин, докато жената се е придвижвала по стръмните и хлъзгави пътеки, предава "24 часа".

Според първоначална информация жената се е подхлъзнала на мокра скала и е полетяла в труднодостъпна пропаст. Районът е известен със своята красота, но и с изключително опасния си терен, който често подлъгва туристите.

9 пожарникари се отзовали и оказали първа помощ на пострадалата, предава Pameevro.gr.

Туристка е получила сериозни наранявания на главата, като същевременно има множество наранявания по цялото тяло.

Поради пресечения терен и сериозността на нараняванията евакуацията на пострадалата е продължила няколко часа. Жената е пренесена на ръце в специална носилка до най-близкия достъпен път, откъдето е поета от линейка.

Транспортирана е по спешност с кораб на бреговата охрана до Александруполис, където е приета в Университетската болница.

По данни на медицинските екипи тя е с тежка черепно-мозъчна травма и множество фрактури на крайниците. Лекарите в Александруполис описват състоянието ѝ като „критично" и продължават борбата за живота ѝ в интензивното отделение.

Българското консулство в Солун е информирано за случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие на близките на пострадалата жена.

Местните власти и спасителните служби за пореден път призовават посетителите на Самотраки за изключително внимание. Районът на водопадите „Фониас" („Убиецът"- бел. ред.) е коварен поради постоянната влага и хлъзгавите камъни. Препоръчва се използването на професионална екипировка и избягването на рискови маршрути при липса на планински опит.

Източник: 24 часа, Pameevro.gr    
