Зеленски заплаши Москва с удар на 9 май

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия вече не е толкова силна, колкото изглеждаше по-рано. На планирания парад в Москва на 9 май не се очаква демонстрация на тежка техника и съществува заплаха от украински дронове.

Зеленски говори на откриването на VIII-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, предаде "Фокус“.

"Русия обяви парад на 9 май, но на този парад няма да има военно оборудване. Ако това наистина е така, за първи път от много години насам те не могат да си позволят присъствието на въоръжение на парада. И украински дронове също могат да пристигнат на този парад. Това показва, че те вече не са толкова силни, колкото преди“, каза Зеленски.

В същото време, заяви президентът на Украйна, "трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия, включително чрез санкции“.

Той изказа благодарност към Европейския съюз за въвеждането на 20-ия пакет от ограничителни мерки срещу Русия, но ограниченията върху руския петрол, банките и т.н. според него трябва да се засилят.

"Това лято ще бъде моментът, в който Путин ще решава какво да прави по-нататък: да разшири тази война или да премине към дипломатически пътища. И ние трябва да ги тласкаме в посока дипломацията“, подчерта Зеленски.

"Всеки пакет с помощ е важен. Особено - противовъздушната отбрана. Също така важни са всички вноски в програмата PURL. Имаме нужда от тези пакети за PURL, които ще ни помогнат за защита срещу ракети“, отчете държавният глава на Украйна.

Той предложи на европейските страни да сключат споразумения за производство на дронове в украински компании.

"Наистина ни е необходимо в Европа да има добра защита срещу потенциални атаки с дронове. Тази защита трябва да бъде осигурена във въздуха, по сушата и в морето. Съвместно производство – съвместна защита“, посочи Зеленски.

Освен това той призова страните от Европа да насочат вниманието си към това, какво трябва да се направи, ако Русия не се съгласи да сложи край на войната.

"Трябва да намерим работещ дипломатически формат. Европа трябва да бъде на масата на всички преговори. Ние сме в контакт със Съединените щати. Разбираме тяхната визия и позиция, но би било добре да изработим един общ европейски глас за разговорите с руснаците“, добави Зеленски.